EP-választás - Nem szavazhatnak levélben a romániai magyarok

EP-választás - Nem szavazhatnak levélben a romániai magyarok

A sajtóban megjelent információkkal ellentétben nem szavazhatnak levélben a romániai magyarok az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. 2019.05.10 23:30 ma.hu

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján közölte: az EP-választáson azok a magyar választópolgárok szavazhatnak levélben, akiknek sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nincs lakcímük. Vagyis a romániai, szlovákiai magyarok nem szavazhatnak magyar listákra, csak a lakcímük szerinti tagállam EP-listáira.



Éppen ezért az NVI nem is küldött a romániai magyar állampolgároknak szavazási levélcsomagot - hangsúlyozta. Hozzátette, az NVI küldött 340 levélszavazási csomagot Romániába, de ezeket olyan magyar választópolgárok kapják, akiknek a lakcímük unión kívül van (például Szerbia, Ukrajna), de romániai értesítési címet adtak meg.



Pálffy Ilona szólt arról is, hogy összesen 115 ezer választópolgár jogosult levélben szavazni az EP-választáson, közülük 85 ezernek postán küldték ki a szavazási levélcsomagot, a többiek a külképviseleteken vehetik át hétfőtől. Az EP-választáson levélben szavazók túlnyomó többsége - körülbelül 90 százaléka - szerb-magyar kettős állampolgár.



A választáson 8 millió 14 ezer választópolgár szavazhat, ebből 7 millió 896 ezer magyarországi lakcímmel rendelkezik és a több mint tízezer magyarországi szavazókörökben voksolhat, átjelentkezéssel 27 ezren szavazhatnak. Átjelentkezni még május 22-én 16 óráig lehet. Levélben 115 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó szavazhat. Összesen 3318 uniós állampolgár jelentkezett a magyarországi névjegyzékbe, mert a magyar listákra kíván szavazni. A 132 külképviseleten több mint 13 ezren voksolhatnak, a legtöbben ezúttal is Londonban szavaznának (több mint 1200-an). A külképviseleti névjegyzékbe május 17-én 16 óráig lehet jelentkezni.



Pálffy Ilona szólt arról is, hogy a Brexit elmaradása miatt a Nagy-Britanniában élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok nem szavazhatnak levélben, ezért nem is küldtek levélszavazási csomagokat Nagy-Britanniába. Jelezte: akkor sem szavazhatnak levélben ezek a választópolgárok, ha május 23-áig (a nagy-britanniai szavazásig) mégis megvalósulna a Brexit.



Az NVI elnöke kiemelte: a tagországok választási szerveivel folyamatosan kapcsolatban vannak, és törlik a magyarországi névjegyzékből azokat, akik más uniós tagállam választói névjegyzékébe felkerülnek. Hangsúlyozta: az információcsere célja, hogy megakadályozzák, hogy egy választópolgár több tagállamban is voksolhasson.



Pálffy Ilona közlése szerint összesen 8593 olyan választópolgárt töröltek a magyarországi névjegyzékből, akit más uniós tagállamban felvettek a névjegyzékbe, közülük 1640 osztrák, 2812 német, 1324 spanyol listákra szavazna.



Az NVI elnöke elmondta: valamennyi fővárosi kerület választásiiroda-vezetője intézkedett arról, hogy nagyobb helyiségekben fogadhassák az átjelentkező szavazókat.

A választás napján 19 órakor ugyan bezárnak a szavazókörök, de a választási eredményt 23 óráig nem közölheti az NVI, mert meg kell várni, hogy az utolsó szavazókör is bezárjon az EU-ban. Olaszországban este 11 órakor fejeződik be a szavazás.



Pálffy Ilona hozzátette: a választási irodák nem adhatják ki a szavazóköri eredményeket, de a pártok a delegáltjaikon keresztül azokhoz a hivatalos eredményközlés előtt is hozzájuthatnak.



Jelezte: eddig nagyon kevés delegáltat jelentettek be a pártok. Az NVI elnöke kérte a pártokat, minél több delegáltat jelentsenek be a szavazókörökbe. (Szavazókörönként két-két delegáltat küldhetnek a listát állító pártok).