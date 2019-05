Programajánló

Európa-napot tartanak vasárnap Budapesten

hirdetés

A #szavaznifogok sátorban a május 26-ai európai választásokkal kapcsolatos kvízjáték és fotósarok is várja az érdeklődőket.



A nagyszínpadon fellép Szeder, Bérczesi Róbert, az Elefánt, valamint Péterfy Bori & Love Band. Számos gyerekprogram közül is lehet választani. Lesz mesesátor és bábjáték az Ákom-Bákom Bábcsoporttal, bemutatkozik többek között a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, valamint, most először, a Superar - egy nemzetközi, közösségi zeneoktatásra épülő művészeti és pedagógiai program - magyarországi csapata.



A Szabadság térről indul a Magyarország 15 éves EU-tagságát ünneplő 15 év - 15 km futóverseny is.



Minden program ingyenes. Részletek az esemény Facebook-oldalán >>>