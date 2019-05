EP2019

EP-választás - Nem szavazhatnak levélben az angliai magyarok

Jelentősen érinti a Nagy-Britanniában élő magyarok szavazati lehetőségét a májusi európai parlamenti (EP-) választáson az, hogy Nagy-Britannia továbbra is az EU tagja: azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs magyarországi lakcímük, eddig levélben szavazhattak volna, de Nagy-Britannia Európai Unióban való maradásával már nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, és csak a brit listákra voksolhatnak.



A Nemzeti Választási Iroda levelet küld azoknak a Nagy-Britanniában élő, magyar lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak, akik az európai parlamenti választás előtt kérték felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe. Ők eddig levélben szavazhattak volna a magyarországi pártlistákra, mivel a Brexit esetén EU-n kívüli lakóhellyel rendelkeztek volna.



Tekintettel azonban arra, hogy április 30-ig az Egyesült Királyság nem lépett ki az Európai Unióból, az Európai Parlament tagjainak megválasztásakor még uniós tagállam lesz, ezért a Nagy-Britanniában élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok nem szavazhatnak levélben. A Brexit csúszása miatt ők a brit listákra szavazhatnak. Ehhez azonban a brit jogszabályoknak megfelelően május 7-éig fel kell vetetniük magukat az ottani választói névjegyzékbe.



A Nagy-Britanniában élő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok esetében nincs változás: ők a Brexit megvalósulása esetén, illetve annak elmaradásakor is a külképviseleteken (Londonban, Manchesterben vagy Edinburgh-ban) szavazhatnak.



A Brexit csúszása érinti a magyarországi lakcímmel rendelkező brit állampolgárokat is. A helyi választási irodák - amíg úgy tűnt, Nagy-Britannia nem vesz részt a májusi szavazásban - unión kívülieknek tekintették a brit állampolgárokat, akiknek a névjegyzékbe vételét így elutasították. Ezekben az ügyekben most automatikusan új határozatot kell hozni, és fel kell venni a brit választópolgárokat a magyarországi névjegyzékbe a korábbi kérelmük alapján. Erről a brit választópolgárok minden esetben külön értesítést kapnak.



A magyarországi lakcímmel rendelkező uniós választópolgárok május 10-én 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket, ha magyar pártlistákra kívánnak szavazni.