EP2019

EP-választás - Letették esküjüket a Munkáspárt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt NVB-delegáltjai is

Lette esküjét Hajdú József Péter, a Magyar Munkáspárt és Gönczi Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által a Nemzeti Választási Bizottságba (NVB) delegált tagja pénteken az Országházban. 2019.05.03 10:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pártdelegáltaknak a testületi munkában ugyanolyan jogai vannak, mint a parlament által választott hét tagnak.



A választási eljárásról szóló törvény alapján az NVB hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választotta meg 2013 szeptemberében. Az Országgyűlés alakuló ülésétől a következő országgyűlési választás időpontjának kitűzéséig a parlamentben frakcióval rendelkező pártok is delegálhatnak egy-egy tagot a testületbe.



Az európai parlamenti (EP-) választásra listát állító párt a nyilvántartásba vétele után küldhet megbízottat az NVB-be. A Magyar Munkáspárt EP-listájának és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt EP-listájának nyilvántartásba vételéről szóló NVB-határozatok április 28-án emelkedtek jogerőre.



Az NVB-be már delegáltat küldhetett az EP-lista állításának jogán a Momentum Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom is.



Az NVB független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerv, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.



Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért, és megállapítsa a választás eredményét.



Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról - így például a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatosakról is -, valamint a területi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről. Ha törvénysértés jut a tudomására, kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.



Az NVB az EP-választáson egyéb feladatai mellett felügyeli a külképviseleteken leadott és a levélben érkező szavazatok számlálását.



E testület állapítja meg azt is, hogy mely jelölőszervezetek érték el a törvényben meghatározott ötszázalékos szavazathatárt; e listák jelöltjei juthatnak mandátumhoz az EP-választáson. Az NVB feladata továbbá, hogy kiadja a képviselőknek a megbízólevelet.