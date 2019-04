EP2019

EP-választás - Csütörtök délutánig regisztrálhatnak a határon túliak

Május 2-án 16 óráig kérhetik regisztrációjukat a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok.

Az idei EP-választás újdonsága, hogy regisztráció után voksolhatnak azok a magyar állampolgárok is, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nincs lakcímük. Ők levélben adhatják le voksukat.



Azoknak a határon túli választópolgároknak, akik már korábban, az országgyűlési választások előtt regisztráltak, ezt nem kell megismételniük, regisztrációjuk érvényes erre a választásra is. Aki azonban még nem regisztrált, május 2-án 16 óráig teheti meg a www.valasztas.hu honlapon vagy postai úton.



A Nemzeti Választási Iroda (NVI) nyilvántartása szerint jelenleg 116 743 levélben szavazó szerepel a névjegyzékben.



Az NVI a szavazólap képének jogerőssé válása után juttatja el a határon túli választópolgároknak a szavazási levélcsomagot, amely tartalmazza a szavazólapot is.



A szavazási levélcsomagot az NVI csak azoknak juttatja el, akiknek a központi névjegyzék nyilvántartása alapján sem Magyarországon, sem másik EU-s tagállamban nincs lakcímük, így nem szavazhatnak levélben a romániai és szlovákiai magyarok.



A szavazási levélcsomagot a választópolgár kérheti postai kézbesítéssel, de átveheti az általa megjelölt külképviseleten is május 11-étől. Ha a választópolgár kettős állampolgárságot tiltó országban lévő szavazólap-átvételi címet adott meg, a szavazási levélcsomagot a külképviselet közreműködésével kézbesíti az NVI.



A szavazólapokat és az azonosításhoz szükséges adatlapot a határon túli választók a már szokásos módon juttathatják vissza az NVI-hez: május 11-étől levélszavazatukat leadhatják a külképviseleteken vagy feladhatják postán is, ebben az esetben a levélnek május 25-én éjfélig meg kell érkeznie az NVI-hez.