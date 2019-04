Ellátás

Új CT készüléket kapott a törökbálinti tüdőgyógyintézet

Új CT készüléket adtak át hétfőn a törökbálinti tüdőgyógyintézetben.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az átadóünnepségen úgy fogalmazott: tüdőgyógyászként külön öröm számára, hogy az erősebb állami egészségügyi ellátás részeként átadhatják a diagnosztikai berendezést.



Horváth Ildikó elmondta, a CT (komputertomográf) - amelyet az Egészséges Budapest Program keretében szereztek be - különböző tüdőbetegségek szűrésében, illetve a tüdőrák korai felismerésében erős pillére lehet a környék egészségügyi ellátásának.



Hangsúlyozta, hogy a berendezés beszerzésével ott történhet majd a kivizsgálás, ahol az ellátás is fog.



Antal Gabriella, az intézet főigazgatója arról beszélt, hogy ma már CT készülék nélkül nem lehet tüdőgyógyászatot végezni. A berendezés, mivel kiszolgálja a környező településeket is, nemcsak a törökbálintiaké, hanem Pest megye lakosságáé is - mondta a 153 millió forint értékű készülékről.