Az ügyészség fellebbezett az Állami Egészségügyi Központ egykori vezetőjét felmentő ítélet ellen

Az ügyészség fellebbezett az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) egykori vezetőjét hűtlen kezelés bűntettének vádja alól felmentő ítélet ellen - tájékoztatta Ibolya Tibor fővárosi főügyész hétfőn az MTI-t.



A kerületi ügyészség fellebbezést jelentett be az ítélet részbeni megalapozatlansága miatt, a vádlottak bűnösségének megállapítása, valamint pénzbüntetésre ítélésük érdekében - olvasható az ügyészségi közleményben.



A Fővárosi Törvényszék pénteken közölte, hogy felmentő ítéletet hozott a bíróság abban a megismételt büntetőügyben, amelyben Szilvásy Istvánt, az ÁEK egykori vezetőjét és két vádlott-társát hűtlen kezeléssel vádolta az ügyészség.



Szilvásy Istvánt azzal vádolták, hogy az ÁEK vezetőjeként 2007-2008-ban indokolatlanul szerződött egy céggel, amelynek feladata bér- és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás lett volna, valamint indokolatlanul kötött szerződést egy főorvossal, mivel az intézmény dolgozói is elvégezhették volna az általa ellátandó feladatokat. Az ÁEK így mintegy öt és fél millió forintot fizetett ki a háttérjogszabályokkal ellentétes, fiktív szerződések alapján.



A bíróság arra jutott, hogy az elsőrendű vádlott nem valósított meg bűncselekményt, így az ügyben a bűnsegédeiként szereplő másod- és harmadrendű vádlottat is felmentette.