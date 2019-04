Állati

Saját fészkében ölték meg a gólyát

hirdetés

A saját fészkében elpusztult fehér gólyához riasztották a Madárkórház Alapítványt a mikepércsi rendőrök, húsvét vasárnap. A fészekben maradt öt tojást emelőkosaras jármű segítségével mentették ki a Madárkórház és az áramszolgáltató munkatársai.



A Madárkórház és az E.ON dolgozói egy órán belül a helyszínre értek, az elpusztult gólyára a mikepércsi templom szomszédságában lévő fészekben találtak rá.



A szakemberek a tetem eltávolítása közben megállapították, hogy nem áramütés okozta a halálát, nagy valószínűséggel egy másik gólya végzett vele. Erre utalt az is, hogy a szomszédos fészkekben lakó gólyák a mentés közben is folyamatosan támadták az elpusztult gólya társát.



A szakemberek szerint nem ismeretlen az a jelenség, hogy a fehér gólyák próbálják szabályozni a szaporulatot a fészkelésük során. Ennek legismertebb módja, hogy a kikelt fiókákból a leggyengébbeket kilökik, ha nincs elég táplálék a teljes fészekalj felnevelésére.



De ilyen száraz és táplálékban szegény tavaszon, mint az idei, "durvább eszközökhöz" is folyamodhatnak a gólyák, akár a fajtásaikat is megpróbálják eltántorítani a szaporulat kiköltésétől.



A tojásokat azért kellett elvinni, mert a többi gólya könnyen kilökhette volna őket a fészekből, de a tojások kihűléstől is tartani lehetett volna.



A mentett tojások a Hortobágyi Madárparkba kerültek, a tartósan sérült gólyák fészkeiben helyezték el őket, ahol biztonságban kikelhetnek.

Fotó: Konyhás István/RTL