Nyár

Szombaton nyitnak a budapesti strandok

Szombaton nyitnak a budapesti strandok, az árak minimálisan emelkednek - közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. az MTI-vel csütörtökön.



Az idei strandszezonban április 27-én elsőként a Palatinus, Dagály és a Paskál fürdők nyitnak ki. A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő strandját várhatóan május 18-tól vehetik birtokba a fürdőzők, a hagyományos nyári strandok, a Római és Pünkösdfürdő június 2-án, illetve június 15-én nyitnak.



Június második felében adják át a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő strandját, ahol a felújított hullámmedence mellett helyet kap egy gyerek- és egy élménymedence is.



Közölték: a belépők árai minimálisan, 0-100 forint között emelkedtek. Továbbra is lesz lehetőség gyermek, diák és nyugdíjas jegyvásárlásra, illetve jelentős kedvezményeket nyújtó családi belépők megváltására - írták.



Az árak a www.budapestgyogyfurdoi.hu oldalon találhatóak.



Az összes budapesti strandon továbbra is úgynevezett készpénzmentes fizetés működik, így a fürdő területén vásárolt termékekre (étel, ital, strandcikkek) készpénz helyett kizárólag a pénztárakban feltöltött kártyát, bankkártyát és elfogadóhelytől függően SZÉP-kártyát fogadnak el - közölte a BGYH.