Jövő héten lejár a kilakoltatási moratórium

Bő 10 százalékkal csökkenhet idén az ingatlankiürítések száma - nyilatkozta az InfoRádióban a kilakoltatási moratórium április végi lejárta előtt Lukács Tamás, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar alelnöke. Még az árverezés előtt is lehet mód a kilakoltatás elkerülésére, ha van egyezség a végrehajtást kérőkkel.



A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az előző évek statisztikai állományából kiindulva azon az állásponton van, hogy idén 10-13 százalékkal csökken majd a kilakoltatások száma - mondta el az InfoRádióban Lukács Tamás, a kar alelnöke annak kapcsán, hogy április 30-án lejár a hiteladósok téli kilakoltatási moratóriuma.



A következő hónapokban tehát megugorhat a kilakoltatások száma, mivel most válik lehetségessé, hogy azokat, akiknek a bank eladta a feje fölül a házat, jogszerűen kitegyék.



Nem kizárólag, de főként, 60-70 százalékban devizahiteles tartozások állnak az egyes ügyek mögött, de nagyon sok esetben önkormányzatok is indítanak kilakoltatásokat nem fizető bentlakókkal szemben" - mondta el Lukács Tamás. Emlékeztetett: sok devizahiteles adós más jellegű tartozást is felhalmozott az évek során, közösköltség-elmaradás és közműtartozás is lehetséges ilyen esetekben.



Az árverések könnyebbé váltak azzal, hogy a jogalkotó már elektronikus útra terelte és anonimmá tette ezen eljárásokat. Ráadásul nem ritkán a kikiáltási ár fölött mennek el az ingatlanok - osztotta meg tapasztalatait még Lukács Tamás.



Arra a kérdésre, hogy mivel lehet még most is elkerülni egy olyan kilakoltatást, ami már szinte eldőlt a különféle tartozások összeadódása miatt, a szakember azt mondta: nem ugyanaz a helyzet, ha árveréssel értékesítenek egy lakást, vagy egy önkormányzati lakást adnak új lakónak.



"Amikor egy sikeres árverés lezajlik, már megtörténik a tulajdonváltozás, így az új tulajdonossal már csak egy bentlakási szerződést lehet kötni arról, hogy meddig kell elhagyni az ingatlant. A másik esetben viszont célszerű megkeresni az önkormányzatot, kötni egy új konstrukciójú szerződést" - tette hozzá.



Ha valakinek az ingatlanját árverés fenyegeti, akkor is mindenképp érdemes Lukács Tamás szerint a bankkal egyezkedni, hisz amíg nem került sor az árverésre, illetve nincs vége a licitnek, még van esély megállapodni a végrehajtást kérőkkel.