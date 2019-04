EP-választás

A Magyarországon élő uniós állampolgárok inkább a hazai listára voksolnak

Az eddig megtartott három magyarországi európai parlamenti (EP-) választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP-listákra. A május 26-ai voksolásra eddig 2707 külföldi jelentkezett. 2019.04.21 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az EP-választás sajátossága, hogy nemcsak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem - ha kérik - a Magyarországon lakóhellyel rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 113 ezren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) már tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják.



Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 10-éig a lakcímük szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérhetik névjegyzékbe vételüket személyesen vagy levélben. A kérelmet online is be lehet nyújtani a www.valasztas.hu oldalon.



Szombat reggelig az NVI internetes oldala, a www.valasztas.hu szerint 2707-en vetették fel magukat a magyarországi névjegyzékbe.



Az eddigi három EP-választás azt mutatta, hogy a Magyarországon élő uniós állampolgárok inkább az anyaországukban szavaznak.



Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, az az évi, júniusi EP-választás előtt az Országos Választási Iroda (az NVI jogelődje) 20-22 ezer értesítést küldött ki a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú uniós választóknak. Közülük 1956-an kérték névjegyzékbe vételüket. 2009-ben 105 ezer európai uniós állampolgárt tájékoztattak a lehetőségről, és a voksolás napján 5542-en szerepeltek az EP-választás magyarországi névjegyzékében. 2014-ben körülbelül 100 ezer uniós állampolgárt tájékoztatott az NVI, a szavazás napján pedig 1622-en voltak a névjegyzékben.