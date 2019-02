OGYÉI

Magyarországon is megkezdi működését az új európai uniós gyógyszerazonosítási rendszer

hirdetés

Magyarországon is megkezdi működését az új európai uniós gyógyszer eredetiség ellenőrző rendszer - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) pénteken az MTI-vel.



Az Európai Bizottság döntése nyomán - a betegek nagyobb biztonsága érdekében - a gyógyszerhamisítás visszaszorítását szolgáló új szabályok lépnek életbe szombaton.



Az OGYÉI a közleményében azt írta: az Európai Unióban évente 10 milliárd eurós veszteséget okoz a gyógyszerhamisítás. Magyarországon a gyógyszerbiztonság rendkívül magas fokú, hamisított gyógyszereket gyakorlatilag csak az interneten keresztül, illegálisan lehet beszerezni, amit a törvény szigorúan büntet.



Az új gyógyszerazonosítási rendszer bevezetése felmenő rendszerű: a korábban gyártott gyógyszerek a lejárati idejük végéig - akár 5 évig - még forgalomban lehetnek. Az újonnan gyártott, a korábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek csomagolása viszont már tartalmazza az előírt két biztonsági elemet. Ezek egyike a QR-kódhoz hasonló egyedi azonosító jel, amit a gyógyszertárakban olvasnak le, a másik pedig a doboz bontatlanságát garantáló fizikai eszköz. A dobozt csak ennek megsértésével lehet kinyitni - írták.



Az új ellenőrzési rendszerre való felkészülés jegyében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) irányításával a kórházak nem közforgalmú patikáinak technikai felkészítése megtörtént. Ennek keretében többek között 160 vezeték nélküli kézi szkennert is beszereztek, amelyeket az ÁEEK ingyen biztosított a fenntartása alatt álló kórházaknak.



A közforgalmú gyógyszertárak felkészülését a tiszti gyógyszerészi hálózaton keresztül az OGYÉI felügyeli. Az érintett gyógyszerek megtalálhatók az OGYÉI gyógyszer-adatbázisában, valamint az összes gyógyszert tartalmazó táblázatban is - olvasható az OGYÉI közleményében.