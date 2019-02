Ellátás

Nagy Feró szerint nincs baj a kórházi ellátással Magyarországon

hirdetés

Türelmes beteg vagyok, de azért bennem volt a frász, most már bevallom... - mondta a Blikkknek kórházi ágyán Nagy Feró a siófoki kórházban. A Beatrice frontemberének a térdében egy porc vált le, ami hónapok óta nehezítette a mindennapjait. A focival is fel kellett hagynia, és a hagyományos családi sítúrán is csak kísérőként vehetett részt idén.



A rocker közösségi oldalán dicsérte az őt kezelő orvosokat és a kórházat.



"A térdem - itt Siófokon - nagyon profi kezekbe került. Szuper ellátás! Itt mindenki engem ápol-kezel-altat-ellát, egy szuperül felszerelt kórházban. Nekem úgy tűnt ez a XXI. század. Itt csak gyógyulni lehet. Aki még egyszer az egészségügyi ellátásról hülyeségeket ír, azt komolyan mondom nyakon vágom - írta a posztban Nagy Feró.