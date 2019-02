Gyász

Los Angelesben is lesz egy temetése Andy Vajnának

Budapest után Los Angelesben is eltemetik Andy Vajnát. Vajna fiát és a szüleit is Los Angelesben temették el, a Blikk cikke szerint "arra is vágyott, hogy a szerettei mellett, a Westwood Village sírkertben leljen végső nyugalomra".



A Hot! magazin információi szerint Vajna Tímea személyesen viszi ki Andy Vajna urnáját Los Angelesbe a február közepére tervezett búcsúztatóra, amelynek szervezésében férje kinti cégeinek alkalmazottai segítenek.A temetésen feltehetően sokan lesznek, Antonio Banderason kívül még rengeteg sztárt várnak.

