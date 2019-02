A vonatról szedték le

Magyarországra akart szökni a nyolc általánossal műtő olasz álorvos

Egy nyolc általánost végzett olasz parkolóőr adta ki magát plasztikai sebésznek, és úgy tűnik több műtétet is végrehajtott romániai magánkórházakban.



Matteo Politi jól ismerte az orvosi szakzsargont, illetve a beavatkozáshoz szükséges eljárásokat is, a konzultációkon így sikeresen megtévesztette kollégáit.



Azután lett gyanús, hogy több orvosnak is feltűnt, nem az előírásnak megfelelően mossa meg a kezeit, és az orvosi kesztyű felvételével is gondjai vannak.



Lebukása után menekülőre fogta.



Politit szerda reggel hatkor a kürtösi határátkelőnél, egy Bukarestből Budapestre tartó gyorsvonaton fogták el, majd visszavitték Bukarestbe.

