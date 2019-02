Liget Budapest

Hét új játszótér kap helyet a megújuló Városligetben

Összesen hét új játszótér kap majd helyet a megújuló Városligetben, köztük a több mint 13 ezer négyzetméteren elterülő Nagyjátszótér - hangzott el az M1 aktuális csatorna Ma este című szerdai műsorában.



Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa az adásban elmondta, hogy Magyarország legkorszerűbb játszóterének tervezésébe a gyerekeket is bevonták. A Nagyjátszótér központi eleme és egyben jelképe egy háromszintes mászóka lesz, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált - fűzte hozzá.

A Nagyjátszótéren korosztályokra lebontva helyezik el a játékokat, a legkisebbek egy védett belső körben játszhatnak. Azzal a céllal, hogy a különböző fogyatékkal élő gyermekek együtt tudjanak játszani egészséges társaikkal, a parkrészre integrált játszóeszközöket is telepítenek, amelyeket akadálymentesen lehet megközelíteni. A játszótér és a gyermekek biztonságát személyzet felügyeli majd - hangsúlyozta a miniszteri biztos.



A tervezők a nagyobbakra is gondoltak, a Nagyjátszótér mellett kap helyet egy úgynevezett Terepjátszó mászósziklával, gördeszkapályával, terepbringapályával, de rollerezésre, görkorcsolyázásra, kicsiknek motorozásra alkalmas tereket is kialakítanak.



A ligetben elszórtan összesen hét játszótér lesz, teljesen újak és felújítottak is - mondta el Baán László. A Nagyjátszóteret a tervek szerint az idén ősszel adják át.