Puzsér Róbert: először az ellenzéket kell leváltani!

Puzsér Róbert, az LMP által támogatott független főpolgármester-jelölt szerint "először az ellenzéket kell leváltani, azután lehet kormányt váltani".



A publicista kedden Pécsen, az LMP és a Jobbik vezetőinek részvételével megrendezett, 21. századi kihívások - 21. századi válaszok című fórumon azt mondta: "ez egy olyan rossz hír, amit az ellenzéki érzelmű magyarok nem akarnak hallani".



Puzsér Róbert közölte: jelenleg az ellenzék súlypontja továbbra is "Gyurcsány Ferencen belül van", ezért ha a kormányt a mostani ellenzék le is váltja, az elmúlt 30 év rendszerét nem fogja; "Orbán Viktor újra visszatér", de "nem kétharmaddal, hanem négyötöddel".



A közösségi médiában elterjed dislike kifejezést használva arról is beszélt, hogy a politikusok nem merik felvállalni a népszerűtlen ügyeket. Hangsúlyozta, hogy elsősorban "erkölcsi forradalomra" van szükség a politikában és a közbeszédben.



"Az erkölcsi forradalmat az fogja jelezni, amikor a politikus úgy mondja ki a valóságot (.), hogy nem tudja, hogy az jó hír, vagy nem, és nem is érdekli" - fogalmazott, majd azt mondta: Magyarországon csupán két politikus van - Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc -, akik "bele mernek állni dislike-os ügyekbe".



Kitért arra is, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc szerinte "nem a valóságra reflektál, hanem a félelmekre és a sötét 20. századi sérelmekre".



Puzsér Róbert szerint a 20. század baloldali érzelemvilágát a holokauszt traumája, a jobboldalét pedig a trianoni békeszerződés okozta sérelem határozta meg Magyarországon. A 21. századi politika feladata szerinte, hogy ezt a két sérelmet "magunkra vegyük" és "elhordozzuk". A Fidesz-KDNP-t bírálva azt mondta, hogy a kormánypártok tisztelet híján a félelemre építik a kormányzásukat.



Saját főpolgármester-jelöltségét "civil gesztusként" értékelte, megjegyezve: "ilyen módon lehetne megmenteni a közös ügyeinket".

"Én nem akarok a politikából megélni" - hangoztatta, hozzátéve, hogy ha a szavazók nem választják meg, akkor nem ül be a fővárosi közgyűlésbe, hanem visszalép "a kulturális térbe".



A fórumon Demeter Márta, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a 21. századi politikát képviselő pártok - így az LMP - programja "végre az emberekről szól", ami egy újfajta politikai kultúrát és gyakorlatot jelent. A többi között példaként említette, hogy a multikkal szemben az embereket részesíti előnyben ez a fajta politizálás.



A kormánypártokat kritizálva arról beszélt, hogy a Fidesz-KDNP "blöffkormányzást" folytat és "elképesztően alacsonyan" tartja a béreket.



Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője közölte, hogy 21. században a bal- és a jobboldali felosztottság helyett "ügyek mentén kell az emberek érdekeit képviselni". Összegzése szerint a Fidesz eljátszotta azt a történelmi lehetőségét, hogy végrehajtsa a valódi rendszerváltást.



Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke, parlamenti frakcióvezetője azt mondta, hogy a kormányzó pártok leváltására nem működik a választási matematika, "az összefogás szent jelszava", ehelyett - széles társadalmi rétegeket megszólító - őszinte, nyílt vitákat kell folytatni tabukérdésekről, globális kihívásokról, amelyek között a migrációs válságot és a klímaváltozást is említette.



Az ellenzéki politikus összegző felszólalásában a többi között azt rótta fel a kormánynak, hogy több százezer magyar fiatal hagyta el Magyarországot.