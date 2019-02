Eredmény

Karácsony Gergely nyerte a baloldali pártok fővárosi előválasztását

Karácsony Gergely, a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje nyerte a baloldali pártok, az MSZP, a Demokratikus Koalíció (DK), a Párbeszéd és a Szolidaritás fővárosi előválasztását.

A pártok által felkért választási szakértő, Szigeti Péter, az Országos Választási Bizottság volt elnöke vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón jelentette be: az előválasztáson 34 214-en szavaztak, 81 érvénytelen szavazat volt, így az érvényes szavazatok száma 34 133.



Karácsony Gergely 27 598, Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester-jelöltje 6535 szavazatot kapott - közölte Szigeti Péter.



Őrsi Gergely, az előválasztási bizottság tagja, a fővárosi MSZP alelnöke elmondta, a hétfőtől vasárnapig tartó előválasztás rendben és tiszta körülmények között zajlott. Visszaélések gyanúját felvető jelenségeket és az informatikai rendszer manipulálását célzó kísérleteket nem tapasztaltak - tette hozzá.



Karácsony Gergely, aki Zugló polgármestere is, úgy vélekedett, "ennek a napnak nincsen vesztese, csak a Fidesz". Történelmi győzelmet aratott Budapest a Fidesz megosztó politikájával szemben - fogalmazott.



Szerinte ez a nap azért is történelmi, mert ez az új ellenzéki politika kialakításának napja is: az állampolgárokkal közösen létrehozzák az ellenzéki egységet a Fidesz politikájával szemben.

Az a cél, hogy 2019 októberére Budapest végre a budapestieké legyen "a Fidesz helytartóival" szemben - mondta, hozzátéve, holnaptól a hatalom emberével, Tarlós István főpolgármesterrel szemben az emberek hatalmát fogják felhasználni, hogy ezt a várost megváltoztassák.



Karácsony Gergely közölte, az előválasztás azt üzeni, hogy a budapestiek nem pártokban gondolkodnak, hanem közös célokban. Ezért - folytatta - neki és minden szövetségesének abban kell gondolkodnia, hogy nem az ellenzék főpolgármester-jelöltjét keresik, nem az ellenzék programját ajánlják, hanem a budapestiek jelöltjét keresik és a budapestiek érdekeinek megfelelően alakítják ki a választási programot is.



Azt is kijelentette: mennek tovább, egészen addig, amíg nem érik el, hogy egy kihívója legyen a Fidesznek. Jelezte, továbbra is számít Horváth Csabára, mert Budapest ügye közös elkötelezettségük.



Horváth Csaba - gratulálva Karácsony Gergelynek - azt mondta, a budapestiek zászlóvivőt választottak és ettől a naptól kezdve beáll Karácsony Gergely mögé, hiszen mindketten Budapest "felszabadítását" tűzték ki célul.



Úgy értékelte az előválasztást: tisztességes verseny volt szövetséges partnerek között és látszik, hogy a budapestiek saját kezükbe akarják venni sorsuk irányítását.



Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke közölte, elfogadják az előválasztás eredményét és támogatják Karácsony Gergelyt, aki az ország legnépszerűbb ellenzéki politikusa.



A csata nem dőlt el, most kezdődik Budapestért - mondta, jelezve: várják a további csatlakozókat a szövetségükhöz.



Felidézte, hogy a vasárnap a keresztény hívőknek az Úr napját is jelenti, amit meg kell szentelni. Kifejtette: októberben egy vasárnapon fogják legyőzni Tarlós Istvánt és a Fidesz-KDNP-t; a mostani vasárnap pedig létrehozta a "vasárnapi szövetséget", megszentelte azt az együttműködést, amelyet az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Szolidaritás a választókkal kötött.

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke is azt hangsúlyozta, hogy a budapestiek tudják, nem főpolgármesterük van, hanem a miniszterelnök által küldött helytartójuk. Ez tovább így nem mehet, a demokratikus ellenzéknek egy jelöltet kell állítania Tarlós Istvánnal szemben, hogy esélye legyen az őszi önkormányzati választáson - mondta.



Kitért arra, mind a két jelölt hozzáértő és tisztességes volt, a DK azért döntött Karácsony Gergely támogatása mellett, mert szerintük neki nagyobb esélye van arra, hogy ősszel is győzni tudjon.



Karácsony Gergelynek címezve szavait közölte, a Párbeszéd politikusa mostantól már nem pártpolitikus, hanem a demokratikus baloldali ellenzék közös főpolgármester-jelöltje. Arra kérte a jelöltet, hogy pártpolitikától mentesen lássa el funkcióját.



Molnár Csaba úgy fogalmazott: "az egység létrejött". Budapesten a Tarlóssal és Orbánnal szembeni választók többségben vannak, van egy jó jelölt és program is lesz, innentől csak mi tudjuk elrontani - közölte, támogatásáról biztosítva Karácsony Gergelyt.



Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési képviselője úgy értékelt: "a számok azt mutatják, az előválasztás bejött". Elmondta, a Fideszben egy vezér dönti el, kiből mi lehet, a demokratikus oldalon ellenben demokratikus szabályok alapján tartott előválasztás zajlott és tisztelték a riválist.



Azt ajánlotta, az ellenzék máskor is tartson előválasztást, hogy minden városban egy polgármesterjelöltje legyen az ellenzéknek.



Székely Sándor független országgyűlési képviselő, a Szolidaritás képviselője bizakodását fejezte ki, hogy az előválasztást lebonyolító szervezetek a továbbiakban is együttműködnek. Reméli - mondta - , a többi ellenzéki párt is érzi felelősségét. Jöjjenek és csatlakozzanak hozzánk, ne ellenünk, hanem Budapestért és Magyarországért politizáljanak - hangoztatta, közölve, teljes mellszélességgel küzdenek Karácsony Gergellyel Budapestért.