Állati

Ismét medve kóborol Magyarországon

Ismét medve kóborol Magyarországon - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában vasárnap.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szalonnán láttak egy medvét, ahogy végigszaladt a településen. Két szemtanúja is volt az esetnek.



A szemtanúk az Aggteleki Nemzeti Parknak fotókat is küldtek. A szakemberek a településen kívül is találtak nyomokat, s azok alapján úgy vélik, kifejlett példányról lehet szó - mondták.



Rózsa Sándor, a nemzeti park osztályvezetője az M1-nek azt mondta, ha valaki medvével találkozik, legyen megfontolt, ne kapkodjon, ne tegyen olyat, amit a medve támadásnak vélhet.



Az osztályvezető közlése szerint az elmúlt években több lakott településen is láttak medvék. Tavaly júniusban például Miskolcon filmeztek le egy medvét, ahogy keresztülszaladt az úton - hangzott el a Híradóban.