Szálló por

Északkeleten továbbra is rossz a levegő

A tisztifőorvos hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: a levegőhigiénés index alapján két település, Miskolc és Putnok egészségtelen minősítést kapott, de Sajószentpéteren, Egerben és Hernádszurdokon is "kifogásolt" a levegő minősége.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy az érintett térségekben a keringési, légzőszervi betegségben szenvedők, főleg az idősebb korúak, valamint a légszennyezettségre érzékenyek kerüljék a szabadban tartózkodást, az aktív testmozgást.



Az egészségtelen minősítésű településeken az egészséges emberek is kerüljék a szabadban hosszabb ideig tartó fizikai munkát, sporttevékenységet, és a gyermekeket is óvják meg a megerőltető szabadtéri tevékenységtől - írták.