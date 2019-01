Bűnügy

Esküvője után, a kapuban tartóztatták le az okirathamisítót

2019.01.23 09:36 ma.hu

A szerdán megjelent Zsaru Magazin története szerint az öcsödi G. Mihály, aki az utóbbi időkben rendszeresen változtatgatta lakhelyét, a múlt héten szerette volna összekötni életét szerelmével. A násznép meg is jelent a Szentes városának főtéren lévő házasságkötő teremnél. Azt vi­szont senki sem vette észre, hogy az előkészületeket több nyomozó is figyeli a parkból.



A rendőrök megvárták, míg mindenki bemegy az épületbe, aztán lezárták a kivezető utakat. Úgy tervezték, hogy a polgári szertartás után, az utcán fogják el a közokirat-hamisítás miatt körözött férfit. Diszkréten szerették volna végrehajtani az akciót, ám nehéz elképzelni, hogyan lehet diszkrét egy násznép előtt végrehajtott letartóztatás.



Mikor kilépett az épületből, férfira két rendőr köszönt rá, majd karon fogták és megkérték, hogy engedje el a felesége kezét. A vőlegény nem lepődött meg annyira, és engedelmeskedett a felszólításnak, így meg sem bilincselték. A násznép egy részének fogalma sem volt arról, hogy a vőlegényt már régóta keresik a rendőrök, de őket is tájékoztatták.



G. Mihály korábban többször is egy rá hasonlító ismerőse nevét és személyi adatait használta fel, amikor eljárást folytattak ellene. Az idézésekre aztán nem jelent meg, hanem bujkálni kezdett; szinte naponta váltogatta, hogy hol, melyik rokonánál vagy ismerősénél alszik. Saját igazolványai sosem voltak nála, nehogy lebukjon egy igazoltatásnál. A nyomozók azután kaptak egy fülest, hogy egy mindszenti lánnyal készül összeházasodni, ehhez viszont a valódi személyi adatait kellett leadni az anyakönyvvezetőnél. Így jutottak végül a nyomára.