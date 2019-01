Ügyészség

Az egyik gyerek is elkapta a szüleitől a szifiliszt, de nem kezeltették

Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat Zalában egy élettársai kapcsolatban élő pár ellen, mert éveken keresztül elhanyagolták gyermekük tőlük kapott szifiliszes fertőzésének kezelését, gyermekeiket pedig iskolába sem járatták - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.



Pirger Csaba tájékoztatása szerint a szülőknél 2013-ban diagnosztizáltak szifiliszes megbetegedést, ami miatt az akkor 6 éves és 4 éves gyereküket is megvizsgálták, de náluk nem volt kimutatható a fertőzés. Megelőzésként antibiotikumos kezelést és rendszeres kontrollvizsgálatokat írtak elő a gyerekeknek, de a szülők ezeket nem hajtották végre, nagyobbik lányuk emiatt meg is fertőződött.



A kislánynál 2014-ben bőrgyógyászaton diagnosztizált szifilisz miatt laborvizsgálatokat, valamint neurológiai, szemészeti és kardiológiai vizsgálatokat írtak elő, de a szülők nem vitték el mindegyikre a gyermeküket, és a későbbi kontrollvizsgálatokat is sorra elmulasztották. A kislány elhanyagolt állapota miatt 2015-ben többször kórházi kezelésre is szorult, a szülők a felszólítások ellenére mégis több éven át elhanyagolták a felülvizsgálatokat, holott fennállt a lehetősége annak, hogy a szifilisz súlyosbodik, átterjed valamelyik szervre, akár idegrendszeri károsodást is okozva.



Miután a szülők a kórházi és családgondozói felszólítások ellenére sem kezeltették megfelelően gyermeküket, a Zala Megyei Kormányhivatal 2017 augusztusában nevelésbe vette mindkét gyermeket.



A férfi és a nő ellen amiatt is vádat emeltek, mert az időközben tankötelessé vált gyermekeik rendszeresen nem jártak iskolába. A szülők többször is költöztek, de a felszólítások ellenére egyik lakhelyükön sem gondoskodtak arról, hogy a gyerekek mindennap iskolába járjanak. A két gyereket a 700-800 órányi hiányzásuk miatt évismétlésre kötelezték.



A Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a szülők ellen, mert magatartásukkal súlyosan veszélyeztették gyermekeik testi és értelmi fejlődését.