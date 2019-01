Pártok

Az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje is zöldebb Budapestet, jobb közösségi közlekedést szeretne

MTI/Bruzák Noémi

Az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje is zöldebb Budapest, jobb közösségi közlekedés megteremtését nevezte céljának a baloldali pártok önkormányzati előválasztását megelőző vitán vasárnap. Mindketten bevonnák a fővárosiakat a fontosabb döntésekbe és határozottabban állnának ki a Budapest érdekeiért a kormánnyal szemben.



Egy XI. kerületi hotel konferenciatermében tartott vitán Horváth Csaba és Karácsony Gergely véleménye egy kérdésben különbözött markánsan: Vitézy Dávidnak, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi vezetőjének megítélésében. Horváth Csaba szerint a volt cégvezető a szerződés aláírójaként felelős a 12 milliárd forintos kárt okozó elektronikus jegyrendszerért. Karácsony Gergely ellenben úgy ítélte meg, hogy Vitézy Dávid a BKK vezetőjeként kiváló munkát végzett.



Az MSZP és a Párbeszéd jelöltje is rögzítette, akármelyikük nyeri az előválasztást és a főpolgármester-választást, támogatni fogják egymást.



Horváth Csaba, aki fővárosi képviselő a vita elején arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kilenc éve indított háborút Budapest ellen, Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester mindenben kiszolgálta, azaz együtt tették tönkre Budapestet.



Elmondta, Budapestnek szabadságra, önállóságra és pénzügyi függetlenségre van szüksége, erről szól programja, a Szabad Budapestet! Most! című dokumentum, amely tartalmazza, hogy a fővárosiak minden tíz befizetett forintjából egynek itt kell maradnia.



Olyan Budapestet szeretne, amely az ittélőket szolgálja, biztonságos, tiszta, rendezett és zöld és ami "mindannyiunk otthona lehet" - közölte.

Rögzítette azt is, nem lesz rajta pártja európai parlamenti listáján.



Karácsony Gergely azt mondta, ő nem beleszületett, hanem beleszeretett Budapestbe. Egy élő, élhető, emberközpontú várost akart építeni saját kerületében és egy ilyen várost szeretne a fővárosból is - közölte a Párbeszéd társelnöke, aki Zugló polgármestere is.



Egy olyan várost szeretne, amely emberközpontú és mindannyiunké, nem a Fideszé, nem az ingatlanbefektetőké és nem az autóké - közölte.



Hozzátette: integrálni szeretné a sokszínű, változást akaró fővárosiakat. "Egy mindenkiért! Mindenki Budapestért!" - adta ki a jelszót.



A kormány és a főváros viszonyát firtató kérdésre Horváth Csaba azt mondta, "a ner-t csak erővel lehet legyőzni". Ezért főpolgármesterként előbb tárgyalna arról, amit el szeretne érni, de ha ez nem vezet eredményre, akkor ki fogják kényszeríteni a fővárosnak kedvező döntést.



Karácsony Gergely szerint Budapestet meg kell védeni saját kormányától, és ha ellenzéki lesz a következő főpolgármester, akkor a kormány nem teheti meg, hogy folytassa a politikáját. Itt az ideje, hogy Budapest a sarkára álljon és ehhez olyan választási kampány kell, amely bevonja a budapestieket - mondta. Közölte, főpolgármesterként minden kérdésben kikérné a budapestiek véleményét.



Ezzel Horváth Csaba is egyetértett, azaz szerinte minden fontos kérdésben társadalmi vita és népszavazás kell. A ner-rel nincs alku - hangsúlyozta, hozzátéve, ha főpolgármester lesz, nem lesz fideszes helyettese.



Karácsony Gergely azon véleményét hangoztatta, hogy ahhoz, hogy 2022-ben megbukjon a kormány, most kell győznie az ellenzéknek, ehhez teljes ellenzéki egység kell. Az egységben ott kell, hogy legyen az MSZP baloldalisága, az LMP zöldprogramja, a Momentum karcossága, a DK elkötelezettsége, a Jobbik nemzeti elkötelezettsége és kell a Párbeszéd, hogy ebből a sokszínű politikai akaratból egy egységet képviseljen - magyarázta.



Horváth Csaba beszélt arról, hogy jelenleg tömeg- és nem közösségi közlekedés működik a városban. A minőséget nevezte a kettő közötti fő különbségnek és közölte, fontos a környezeti terhelés csökkentése, ezért környezetkímélőre kell cserélni a jelenlegi buszokat. Szólt arról is, tervei között szerepel, hogy minden születendő gyermek után ültetnek egy fát, ez évente 15 ezer új fát jelent. Hozzátette: évente 100 ezer négyzetméter parkot építenek, újítanak fel.



Karácsony Gergely a BKK megerősítéséről beszélt és annak lehetőségéről, hogy a cég részt vegyen a regionális közösségi közlekedés szervezésében is. Mivel a közösségi közlekedés nem éri el a város számos pontját, fontos lenne egy pesti fonódó villamoshálózat és legalább meg kellene tervezni a metrók meghosszabbítását - mondta.



Mindketten egyetértettek azzal, hogy a dugódíj bevezetésének feltételei nem adottak.

Karácsony Gergely megerősítette: leállítaná a Liget-projektet, mert az ellentétes budapestiek érdekével, hiszen most is kevés a zöldfelület a fővárosban. Rákosrendezőt ajánlotta a múzeumi negyednek. Horváth Csaba szerint meglévő értékeket nem lehet tönkretenni, ezért a múzeumi negyedet inkább a Nyugati pályaudvarnál kellene megvalósítani.



Horváth Csaba szövetségesek lévén nem tartotta problémának, hogy Karácsony Gergely programja 90 százalékban egyezik az övével. Karácsony Gergely hozzátette, az előválasztás fontos része, hogy tanuljanak egymás felvetéseiből. Horváth Csaba programjából nem értett azzal egyet, hogy környezetvédelmi okokból a belvárosban egyes utakat le kellene vinni a föld alá. "Ez pokoli nagy összeg", kicsit túlzás - jegyezte meg.



Karácsony Gergely a zajterhelés csökkentése érdekében felvetette egy, a várostól távolabbi repülőtér építését. A Római-part árvízvédelme kapcsán mindketten a parttól távolabbi, a Királyok útja-Nánási úti védelmet javasolta.



A hajléktalanokkal kapcsolatban az ellátórendszer megerősítéséről beszéltek.



A vita végén az előválasztáson történő részvételre biztatott Gy. Németh Erzsébet, a DK és Székely Sándor, a Szolidaritás képviselője.



A baloldali előválasztás január 28. és február 3. között lesz. A részvételhez regisztrálni kell.