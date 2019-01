NMHH

Rádiós pályázatokról és médiafelügyeleti bírságokról is döntött a médiatanács

Elfogadta egy szigetszentmiklósi helyi rádiós frekvencia pályázati felhívását, valamint egy tihanyi helyi rádiós és négy kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a médiatanács. Műsorelőzetesek sorozatosan szabálytalan időzítése miatt pedig bírságokat szabtak ki - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken az MTI-vel.



A testület a honlapján csütörtökön közzétette a Szigetszentmiklós 107,0 MHz-es helyi rádiós frekvencia pályázati felhívását kereskedelmi hasznosításra, miután a jelenleg azon üzemelő Lakihegy Rádió szolgáltatójának jogosultsága májusban - tizenkét év után - végleg lejár. A pályázati ajánlatokat február 18-án lehet majd benyújtani.



A tanács véleményezésre a honlapján közzétette a jelenleg használaton kívüli Tihany 105,7 MHz-es helyi rádiós frekvencia kereskedelmi hasznosítására kidolgozott pályázati felhívásának tervezetét.



Döntött a grémium az idén végleg lejáró kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok elvi hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetéről is, és közzétette a honlapján. A tervezetet Siófok-Fokihegy, Miskolc, Szentendre és Gyomaendrőd telephelyekre írták ki. A médiaszolgáltatási jogosultság mindegyik esetben legfeljebb három évre szól majd, és további öt évre megújítható.



A grémium a szolgáltató kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a Budapest 95,8 MHz-es körzeti rádiós frekvencián február 2-ától Rock FM helyett Sláger FM néven működő médiaszolgáltatás eddigi közösségi jellegét kereskedelmire módosítsa, aminek következtében médiaszolgáltatási díjat köteles fizetni - közölték.



A hatósági szerződésben szereplő vállalások többsége nem módosult vagy csak annyiban változott, amennyiben az a kereskedelmi jellegű működés természetéből fakadóan szükséges. A médiaszolgáltató továbbra is köteles eleget tenni a magyar zenei kvótáknak, továbbá "megfelelni a rá irányadó speciális karakterisztikának" - fogalmaztak.



A szolgáltató a kérelmében foglaltakat azzal indokolta, hogy hosszú távú működését csak a rádió újrapozicionálásával, reklámbevételeinek növelésével látja biztosíthatónak - ez alapján mód nyílik arra is, hogy több jogdíjat kapjanak a magyar rockzenészek az adásba kerülő zeneszámaik után.



A médiatanács a szerződésmódosítás médiatörvénynek való megfelelőségén túl egyebek mellett azt is mérlegelte, hogy nem merül-e fel olyan médiapiaci körülmény, amely a módosítás engedélyezhetőségét gátolná, illetve a verseny szempontjából azt is megállapította, hogy hozzájárulásával nem sérti a pályázati eljárás tisztaságát, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató egyedüli pályázóként nyert, azaz a módosítások nem változtattak volna egyébként a pályázati eljárás eredményén.

Állampolgári bejelentés nyomán folytatott vizsgálatban a grémium a TV2-n közzétett Aranyélet című sorozat első évadának 314 műsorelőzetesével kapcsolatban 9,42 millió forint bírságot rótt ki. Az előzetesek által népszerűsített epizódokat a szolgáltató a 16 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába sorolta, így az előzeteseket is csak este kilenc és hajnali öt óra között tehette volna közzé, de több százszor kilenc óra előtt voltak láthatók.



A televíziók és rádiók bizonyos kivételekkel maguk kötelesek besorolni műsoraikat a médiatörvény által meghatározott korhatár-kategóriákba, ezt a médiatanács saját, utólagos médiafelügyeleti tevékenységének keretében vagy állampolgári bejelentésre is ellenőrizheti - jelezték.



A testület 2,34 millió forint bírságot szabott ki a Film4, a Galaxy4, a Story4 és a TV4 médiaszolgáltatójára, miután az tavaly április és szeptember között a négy tévécsatornán összesen harminckilencszer tett közzé a környező műsorszámoknál hangosabb reklámblokkot.



A szombathelyi kisközösségi Credo Rádió szolgáltatója 10 ezer forint bírságot kapott, miután egy október elején vizsgált adáshéten a hatósági szerződésében foglaltakhoz képest kevesebb közszolgálati, illetve a helyi közélettel foglalkozó műsorszámnak adott teret, valamint két napon is a vállalt maximumnál több ismétlést tett közzé, és a közszolgálati műsorszámok heti arányára vonatkozó, médiatörvényben foglalt minimumot sem teljesítette.



Egymillió forintot ajánlott fel a grémium az idén másodszorra megvalósuló Kovács László és Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díj elnevezésű szakmai verseny dokumentumfilm, természetfilm, kisjátékfilm és diákfilm kategóriáinak díjaira - olvasható a közleményben.