Felújítás

Délig bárki elvihet ezer forintért egy széket a Corvin moziból

Felújítják a Corvin mozi nézőterét, ezzel együtt új székeket kapnak a mozitermek, a Mozivilág információi szerint pedig a fali kárpitokat is lecserélik, és az enteriőr is megújul. A mozi dolgozói nem szeretnék, hogy a szemétben végezzék a régi székek, ezért pénteken, 10:00 és 12:00 óra között bárki elviheti őket, darabját 1000 forintért. Tárolásra nincs lehetőség, és a szállítást is magunknak kell megoldani, de még így is bőven megéri, ha egy vörös kárpitos moziszékről van szó.