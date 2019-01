Fejlesztés

Fejlesztő játszótérre gyűjt a nagykanizsai kórház

hirdetés

Neurológiai problémákkal élő gyerekeknek is szánt játékeszközöket vásárolt civil és vállalkozói támogatásokból a Kanizsai Dorottya Kórház, ahol további gyűjtésből remélnek támogatást a nagykanizsai egészségügyi intézmény játszóterének kialakítására.



Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: tavaly indult gyűjtés az Új Kanizsai Kórházért Alapítvány szervezésében vállalkozók és civil szervezetek bevonásával, hogy kialakíthassák az intézmény szabadtéri játszóterét. A neurológiai problémákkal élő gyermekek fejlesztését is szolgáló speciális eszközök és más játékelemek beszerzése megtörtént az összegyűjtött hétmillió forintból, nemrég pedig az eszközök telepítéséhez szükséges összeg előteremtésére pályáztak.



A helyi Euroház 2000 Egyesület, valamint a ProBono Szenior Klub közös támogatásával vesz részt a nagykanizsai kórház a Tesco által országosan indított pályázaton, így a Dél-Zalában élők az áruházi vásárlásaik során kapott zsetonnal szavazhatnak a nagykanizsai kórházra. Ezzel 400 ezer forintot nyerhet az intézmény, így a még más támogatók által ígért 600 ezer forint felhasználásával márciusban elkészülhet a kórházi játszótér - jelezte a főigazgató.



Szabados Gyula, az egyesület és a klub elnökeként arra hívta fel a figyelmet, hogy a négy héten át tartó áruházi akcióban a kórházi támogatás mellett két másik célra is szavazhatnak a vásárlók. Érdemes minél több embernek bedobni a gyűjtőládákba a zsetonokat, mert a szavazatok sorrendjében 400, 200 vagy 100 ezer forinthoz jutnak a támogatottak.