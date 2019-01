Ítélet

Felfüggesztett börtönre ítélték a védett lepkékre vadászó cseheket

Természetkárosítás miatt jogerősen egy év két hónap, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Berettyóújfalui Járásbíróság kedden azt a négy cseh állampolgárt, aki 2017 szeptemberében fokozottan védett szikibagolylepkékre vadászott a biharsági tájvédelmi körzetben - közölte a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-vel. A bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket a bíróság elkobozta.



Dobó Dénes elmondta: a bíróság által megállapított tényállás szerint a négy cseh férfi évek óta jár környező országokba, elsősorban lepkék élőhelyeit tanulmányozni. A kloroformos csapdákban gyűjtött lepkéket pedig preparálás után eladják vagy kiállításokra viszik.



A Hortobágyi Nemzeti Park területén, a hencidai Csere-erdőnél - amely a Natura 2000 hálózat része - a négy vádlott 2017. szeptember 28-án este kilenc lepkecsapdát és egy lepkefogó ernyőt helyezett el. Azért ezt a területet választották, mert tudták, hogy ott található meg a fokozottan védett nagy szikibagolylepke és tápláléka, a sziki kocsord nevű növény. A kifejlett nagy szikibagolylepke - amelynek természetvédelmi értéke 250 ezer forint - mindig szeptember-októberben jelenik meg azon a területen.



A természetvédelmi őrök a négy cseh férfit tetten érték, a vegyszeres csapdákban pedig négy elpusztult nagy szikibagolylepkét találtak.



A kloroformos vödörcsapdák egyértelműen alkalmasak voltak a fokozottan védett faj azonnali károsítására, elpusztítására. A kloroform gerinctelen állatoknál kis koncentrációban is azonnali halálhoz vezet - ismertette a szóvivő.



Hozzátette: férfiaknál lévő, a lepkék begyűjtésére és preparálására alkalmas tárgyak - rovartű, kloroform, ölőüveg - arra utaltak, hogy a csapdákban maradó lepkék preparálása volt a céljuk. A nagy szikibagolylepke feketepiaci értéke egyedenként 100 euró is lehet.



A védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges kutatáshoz, gyűjtéshez, kísérlet végzéséhez és jármű használatához is, a vádlottaknak ilyen engedélyük nem volt.



A tárgyaláson mindannyian beismerték a bűncselekmény elkövetését, elmondták, hogy a lepkéket preparálni akarták, majd az első- és harmadrendű vádlott gyűjteményébe kerültek volna.



Kovácsné Pajer Zsuzsanna bíró súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlottak több jogszabályt is megsértettek és társtettesként követték el a természetkárosítást. Enyhítő körülmény volt a vádlottak büntetlen előélete és beismerő vallomásuk.



Az elsőfokú bíróság határozata jogerős.