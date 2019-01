Tragedua

Barátjával merült a jég alá a vízbe fulladt Szombathelyi Tibor Bárdudvarnokon

Az Élet Iskola megálmodója telente is gyakran megmártózott a nyílt vízben - vesztére. 2019.01.15 09:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ahogy arról beszámoltunk, jég alá szorult egy ember vasárnap délelőtt a Somogy megyei Bárdudvarnok mintegy egyhektáros tavában. Hiába sietett a férfi kimentésére a rendőrség, a mentők, a búvárszolgálat, a tűzoltók és egy speciális mentőszolgálat is, a víz alá merült három búvár már csak a holttestét tudta a felszínre hozni.



Mint később kiderült, a férfi Szombathelyi Tibor, az Élet Iskola megálmodója volt, aki egészséges, természetközeli életmódot folytatott, és ezt próbálta eljuttatni minél többekhez. Telente is gyakran megmártózott a nyílt vízben. Vasárnap léket vágott a jégen, alámerült, de úszás közben a jég alá szorult. A katasztrófavédelem szóvivője elmondta, a szerencsétlenül járt férfit a parttól 30 méterre, 6-8 centiméteres jég alatt találták meg.



A Blikknek egy névtelenül nyilatkozó férfi azt mondta: "ketten mentek le a stégre, ő és egy barátja. Szokása volt, hogy amikor úszik a vízben, azt megörökíti videón is. Imádta megosztani ezeket a pillanatokat a közösségi oldalán, évek óta csinálta ezt, még sose volt gond. Amikor a barátja látta, hogy baj van, egy csákányszerűséggel próbálta kimenteni őt, de túl vastag volt a jég".



A Borsnak pedig a Kötél Egyesület (Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület) egyik munkatársa nyilatkozta azt, hogy: "ketten merültek a jég alá, de csak egyikük tudott feljönni, ő kért segítséget. A búvárok biztosítókötél segítségével alámerültek, a léktől sugár alakú körökben vizsgálták át a területet, körülbelül 28 méterre találták meg a holttestet".



Instagramján a legutolsó bejegyzés épp egy ilyen téli, jeges merülés videója.