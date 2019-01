Ornotológia

Meseszép és nagyon ritka madár bukkant fel Magyarországon

Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, szerencsére többen is meg tudták figyelni a különleges keleti gerlét a Békés megyei Mezőberényben.

A birding.hu a magyar terepmadarászok honlapja, itt teszik közzé azokat a ritkaságokat, amiket sikerült megfigyelni Magyarországon - írta az agraroldal.hu. Az oldalon már összesen hatan jelezték eddig, hogy megfigyelték a keleti gerlét, a legtöbben arról számoltak be, hogy egy fán vagy egy madáretető közelében látták a különleges madarat balkáni gerlék társaságában.



A keleti gerlének mindössze ez a negyedik előfordulása Magyarországon, legalábbis amiről mindenki tud. Legelső alkalommal 2010-et írtunk, ekkor a Fertő-tó környékén találkoztak egy példánnyal a fajtából, ezután sokat kellett várni a következő, ugyanis csak tavaly télen jelent meg Tószegen, majd pár héttel később Siófokon.

(Fotó forrása: sibirds.ru)

A keleti gerle Ázsia keleti részén honos, az Ural hegységtől a Távol-Keletig és Japánig, de megtalálható Indiában, Tajvanban is. Költési időben inkább erdőlakó, a többi időt többnyire nyílt területeken, kertekben, mezőkön és lakott területeken tölti. Az északi területekről délre vonul, egyedei eljutnak Európa északnyugati részébe is. Testhossza 33-35 centiméter, szárnyfesztávolsága 53-60 centiméter, leginkább a földön keresgéli magvakból álló táplálékát.



Ligetekben vagy erdőkben általában fákra készíti fészkét. Fészekalja 2 tojásból áll, 20 napig költenek. Magyarországon rendkívül ritka kóborló, eddig két alkalommal bizonyították megjelenését. 2019.január 6-án Mezőberényben és 2010. január 11-én figyeltek meg egy meena alfajhoz tartozó fiatal példányt Fertőrákoson a Fertő tó közelében.



A madár valószínűleg karácsony előtt jelent meg és április első hetéig maradt. A hazai madárfauna hivatalos jegyzékébe egy Szegeden 1985-ben lefényképezett egyed alapján került be, azonban az ezredforduló után egy külföldi szakértők bevonásával folytatott revízió során ez a madár az igen hasonló vadgerle szokatlanul kései előfordulásának bizonyult.