Debreceni Törvényszék

Tábornokok vesztegetési pere - Befejeződtek a védőbeszédek

Az ügyészség tizenhét ember ellen emelt vádat az ügyben költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt. A vádlottak között van Fapál László volt honvédelmi államtitkár, három tábornok, hat ezredes, két alezredes és több polgári alkalmazott. A vádirat szerint a vádlottak - honvédségi intézmények vezetői és alkalmazottai - 2002 és 2010 között több mint 200 millió forintot kértek, illetve kaptak a tárcának beszállító vagy arra pályázó cégektől.



A vád szerint három dandártábornok - L. István Attila elsőrendű, H. András negyedrendű és O. János tizenhatodrendű vádlott - megegyezett abban, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak (HM) szolgáltatást nyújtó társaságoktól megrendelések fejében a tárca által kifizetett összegek egy részét visszakérik. A harmadrendű vádlott, N. Dénes közreműködésével bevonták Fapál László másodrendű vádlottat is, aki 2004 decembere és 2006 júniusa között a HM közigazgatási államtitkára volt, és az ügyészség szerint több millió forint kenőpénzt kapott.



Az ügyészség hét vádlottra végrehajtandó, tízre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte. Emellett valamennyi vádlottra pénzbüntetést kért, nyolc vádlott esetében pedig lefokozást is indítványozott.



Első fokon a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa 2013. február 28-án felmentett 15 vádlottat (két vádlott ügyét elkülönítve tárgyalják). Ügyészi fellebbezés után a Fővárosi Ítélőtábla 2014 februárjában a felmentő ítéletet hatályon kívül helyezte, és új eljárást rendelt el, amelynek lefolytatására a Debreceni Törvényszéket jelölte ki.



A hétfői tárgyalási napon Horváth Z. Péter védőbeszédében indítványozta védence, a tizenhatodrendű vádlott O. János dandártábornok vallomásának kizárását az eljárásból. Indoklása szerint az ügyészség koncepciója szinte teljesen a tizenhatodrendű vádlott vallomására épül, ugyanakkor a vádhatóság elmulasztotta beszerezni a vallomást alátámasztó vagy cáfoló egyéb bizonyítékokat. Hozzátette: időközben kiderült, hogy védence elmeműködésének kóros állapota miatt korlátozottan beszámítható, kihallgatásakor pedig tudatmódosító szer hatása alatt állt.



Az ügyvéd kijelentette: a vádirati tényállás jogi minősítése is hibás, hiszen a vádlottakat korrupcióval, vesztegetéssel vádolják, miközben a helyes minősítés befolyással üzérkedés lett volna, amely enyhébb bűncselekmény.



Nagy László hadbíró ezredes, a Debreceni Törvényszék katonai tanácsának elnöke a tárgyalás végén közölte: az eljárás január 15-én az ügyészség viszonválaszával folytatódik, és az utolsó szó jogán a vádlottak is felszólalhatnak.