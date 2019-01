Kormány

Rétvári: éves szinten 42 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak

Idén 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, a bankszámlákra január 11-én érkezik a megemelt nyugdíj, a posta pedig január 16-án kezdi meg a kézbesítést; egy átlagos nyugdíj esetében éves szinten 42 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak. 2019.01.04 12:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján felidézte: 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP megkapta a kormányzás lehetőségét, azt vállalták, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét megőrzik. Ez ambíciózus vállalás volt, mert a nyugdíjasoktól nem sokkal korábban vették el egyhavi nyugdíjukat, a nyugdíjkasszában pedig többszáz milliárd forintos hiány volt - fogalmazott.



Az államtitkár kiemelte, hogy a kormánynak sikerült tartania ígéretét, sőt ennél többet is el tudott érni.



Elmondta, hogy az idén a nyugdíjasok 2,7 százalékos nyugdíjemeléssel számolhatnak. A nyugdíjemelés egy átlagos nyugdíj esetében havi 3500 forintot, éves szinten 42 ezer forintot jelent. Az intézkedés 2,5 millió nyugdíjast érint - fűzte hozzá.



Rétvári Bence közölte azt is, hogy 2010 óta 33 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, az infláció mértékét levonva pedig 10 százalék körüli vásárlóérték-növekedésről lehet beszélni, vagyis ennyivel érnek többet a nyugdíjak.



Hozzátette: olyan rendszert hoztak létre, ami biztosítja, hogy a nyugdíjasok ne járhassanak rosszul. Ha ugyanis a tervezettnél nagyobb az infláció, akkor a különbözetet utólag, visszamenőlegesen megkapják a nyugdíjasok, ha azonban az infláció alacsonyabb a tervezettnél, akkor a különbözetet megtarthatják.



Az államtitkár szólt arról is, hogy nem csak a nyugdíjemelésekkel javították az idősek helyzetét. Példaként említette, hogy 2017-ben 24 milliárd forint, tavaly pedig 41,3 milliárd forintot fizettek ki nyugdíjprémiumként. Erzsébet-utalványt 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban kaptak a nyugdíjasok, összesen 81 milliárd forint értékben, a Nők40 programban pedig 240 ezer nő vett részt. A kormány a rezsicsökkentéssel is segítette a nyugdíjasokat, az Erzsébet-programban pedig 2010 óta 260 ezer nyugdíjas tudott részt venni - tette hozzá.



Rétvári Bencét kérdezték a szombatra tervezett ellenzéki demonstrációról is. Az államtitkár azt mondta: "a bevándorláspárti ellenzék folytatja a színészkedést", ahogyan azt a parlamentben és a közterületeken tette korábban. A céljuk, ami a Soros-forgatókönyvben szerepel, hogy Magyarországot bevándorlóországgá tegyék, de mi ezt nem szeretnénk, mi ebben nem veszünk részt - fogalmazott.