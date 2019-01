Állati

Tűzijátékmentes szilveszter: Tata a Vadludak városa maradhatott

A szilveszteri tűzijátékozás betiltásának köszönhetően a tatai Öreg-tavon telelő több mint 13 ezer vadlúd a tavon maradt, amire évek óta nem volt példa, így Tata idén a 'Vadludak városa' maradhatott. 2019.01.03 16:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A ramsari egyezmény által is védett tatai Öreg-tavon telelő több tízezernyi vízimadár nyugalma érdekében Tata Város Önkormányzata rendeletben tiltotta be november 1. és február 28. között a nagy fény- és hanghatással járó pirotechnikai termékek használatát. A helyi összefogás eredményeként több mint 13 ezer vadlúd a tavon maradt, amire hosszú évek óta nem volt példa, Tata pedig a Vadludak városa maradhatott - olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Mint írják, a tatai Öreg-tó Európa egyik legjelentősebb vadlúd gyülekezőhelye, ám a sok ezernyi madár többsége, vagy mindegyike a szilveszteri tűzijátékok hatására hosszú évek óta elmenekült ezen az éjszakán, és sokszor hetekig is eltartott, mire visszamerészkedtek, de már jóval kisebb számban.



A madarak és a lakosság nyugalma védelmében indult civil kezdeményezést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület is támogatta. A petícióra érkezett több mint 3000 aláírás is hozzájárult ahhoz, hogy a város képviselő-testülete egyhangúan támogatta a kezdeményezést, és meghozta erre vonatkozó helyi rendeletét.



A szilvesztert megelőző hét és az év utolsó estéje is szokatlanul csendes volt, ennek köszönhetően alkonyatkor mintegy 23 ezer vadlúd húzott be éjszakára. Éjfélkor a durrogtatás szintje a korábbi évekét meg sem közelítette. Az óvatosságukról ismert vadludak közül csak kis csapatok kezdtek el kirepülni az Öreg-tóról, a többség az első riadalom után visszaszállt a tó vizére. Január első napjának reggelén az MME tagjai felmérték az Öreg-tó madárvilágát, és örömmel állapították meg, hogy a ludak nagy része, több mint tízezer madár itt maradt, amire évek óta nem volt példa.



"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület köszönetét fejezi ki Tata városának, a képviselő-testületnek és mindazon lakóknak, akik fontosnak tartották a tűzijátékozás korlátozását, a helyi rendelet betartását, a kisgyermekek és a társállatok nyugalmát, és persze az Öreg-tó nemzetközi természetvédelmi jelentőségének megőrzését" - áll a közleményben.



Mint írják, Tata tavaly októberben kapta meg a Ramsari Város Díjat. Az elmúlt években végrehajtott élőhely-rekonstrukciók, a kiépített tanösvények, a Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása, a városban folyó környezeti nevelés elősegítése után a tűzijátékok használatának betiltásával is igazolta, hogy méltán egyike annak a tizennyolc városnak a világon, amelyek a vizes élőhelyek megőrzéséért részesültek a rangos nemzetközi elismerésben.



Tatán szilveszterkor csillagszórós óévbúcsúztatóra invitálták a város főterére azokat, akik az éjfélt immár nem tűzijátékokkal köszöntenék, de mégis a szabadba kívánkoztak. A zenés eseményen több százan vettek részt, forralt bort és csillagszórókat osztogattak.

