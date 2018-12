Állati

Története legsikeresebb évét zárta a Nyíregyházi Állatpark

hirdetés

Huszonkét éves történetének legsikeresebb évét zárta 2018-ban a Nyíregyházi Állatpark, amely rekordot döntve idén 550 ezer látogatót fogadott és a fejlesztések, illetve az állatszaporulat szempontjából is eredményes éven van túl - mondta az MTI-nek Gajdos László, az intézmény igazgatója.



A harmincöt hektáros tölgyerdőben működő, ötezer állatot bemutató állatkert Magyarország leglátogatottabb turisztikai attrakciói közé tartozik, amire a nagyszámú hazai látogatók mellett több százezer szlovák, lengyel, román, ukrán és nyugat-európai turista is kíváncsi volt. A nyereségesen működtethető, különleges állatgyűjtemény népszerűsége évről évre növekszik, tavalyi 480 ezer után idén 550 ezer látogatót fogadott - ismertette részleteket az igazgató.



Gajdos László kitért arra, idén másodszor nyerték el az Európa legjobb állatkertje címet Anthony Sheridan független állatkerti elemző szervezete által készített felmérés alapján. A bírálat során külön szempont volt az állatok tartási körülményei, a természeteshez közeli, tágas kifutókat a bírálók mellett a maguk módján az állatok is "értékelték": a szaporulat a tavalyi 226 állatkölyök után idén 199 volt a Nyíregyházi Állatparkban.



Mint elmondta, a 2018-as "bébibumm" zsiráf születésével kezdődött, nyár elején pedig már harmadjára örülhettek afrikai elefántutódnak a szakemberek és a látogatók. Néhány hónap múlva világ egyik legritkább és legveszélyeztetettebb állatfaja, az indiai páncélos rinocérosz hozott világra egészséges utódot, emellett kispandák, vörös varik, zászlósfarkú gerezák, vörös óriáskenguruk, amerikai és európai bölények és a természetben már kipusztult vietnámi szikaszarvas borjak egyaránt gazdagították a nyíregyházi állatgyűjteményt.



Az igazgató szerint a park népszerűsége a gazdag állatbemutató mellett az oktató tevékenységének is köszönhető. Az éves erdei iskolát és a nyári tábort több ezer gyermek látogatta meg, a zoopedagógiai foglalkozások és a jeles napok népszerűségét az állatparkról készített Mancsra mancs című rajzfilm, illetve a park első ismeretterjesztő mesekönyve, a Medvés könyv is növelte a legkisebbek körében. A park karitatív tevékenysége keretében megszervezte a fogyatékkal élők és családjaik számára a hagyományos családi napot, a karácsony előtti adománygyűjtő napon pedig húsz teherautónyi adományt gyűjtöttek össze.

A fejlesztésekre kitérve Gajdos László kiemelte, hogy 2018-ban elkészült az új látogatócentrum és ökológiai sétaút, valamint az új hópárduc kifutó, nyáron elkezdte működését Magyarország egyetlen magas komfortfokozatú állatkerti szállodája, a Hotel Pangea. A csaknem kétmilliárd forint értékű beruházások után jövőre elkezdődik négymilliárd forint értékű, a jégkorszak állat- és világát bemutató látványosság építése, de hasonlóan nagy feladatként jelölte meg Gajdos László Magyarország első biodómjának jubileumát is, amelynek keretében megújul a 2009-ben átadott, különleges hangulatú indonéz esőerdő ház, a Zöld Piramis teljes látványvilága.