Emlékek

Őt is meglepte a hír: múzeum lesz Törőcsik Mari szülőházából

hirdetés

Meglepő hírt kapott a Nemzet Színésze. Törőcsik Mari Házzá alakítják át a színművész szülőházát a Heves megyei Pélyen. A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározat szerint az ingatlant, amely jelenleg művelődési ház és önkormányzati tulajdon, az állami tulajdonba vételt követően felújítják és bővítik. Az épületben közösségi könyvtárat, valamint diák- és turistaszállást alakítanak ki.



"Tényleg nagyon örülök az emlékháznak, de jobb volna, ha csak akkor nyitna meg, amikor én már nem vagyok. Megtisztelő, de szerintem ilyet akkor szoktak nyitni, ha már nem él az, akinek az emlékét meg kell idézni. Persze ha megnyílik, akkor lehet, hogy meglátogatom” - mondta el a művésznő a Blikknek.



"Tizenöt éves koromig laktam Pélyen. A legszebb emlékeim oda kötnek, ott voltam kisgyerek, mesés volt. Sosem felejtem el a hatalmas kertet, a fára mászást, a szép nyári uzsonnákat. Ha behunyom a szemem, máig pontosan emlékszem mindenre. Tudom, hogy melyik bútor hol volt, hol kellett befordulni a szobába. Még arra is emlékszem, hogy édesanyám melyik szekrényben tartotta a ruháit, fantasztikus emlékek, amiket gyakran felidézek. Néha olyan, mintha még mindig ott lennék. Szívesen gondolok vissza azokra az évekre, gyakran visszavágyom oda, ahol minden jó volt” - mesélt a szülőházához kötődő emlékeiről.



Törőcsik Mari jelenleg Velemen él. Mint ismeretes, több mint egy évig ápolták a szombathelyi kórházban, ám úgy érzi, mostanra felépült, a karácsonyt is otthon töltötte.



"Jól vagyok, élek, virulok, erős vagyok! Nem panaszkodom, hálás vagyok mindenért. A karácsony is nagyon szép volt, a lányom és a családja lejöttek hozzám Velemre, itt voltak két napig, nagyon jól éreztük magunkat. Még nem tudom, hogy pontosan mikor tudok újra játszani, de nagyon hiányzik a színház és a közönség szeretete. Engem az éltet!”