Oktatókat rúgnak ki a megszorítások miatt az ELTE-n

2019-ben karonként 250 millió forint megtakarítást kell végrehajtania többek között létszámleépítéssel az ELTE Bölcsészettudományi (BTK) és a Természettudományi Karnának (TTK) - mondta el a Magyar Időknek Sonkoly Gábor, a bölcsészkar dékánja. Hónapok óta tudni lehetett, hogy a két kar súlyos anyagi gondokkal küzd, ám ezidáig csak oktatói létszámstopról volt szó.



A két, alapkutatást végző karnak annak ellenére kell végrehajtania a megszorítást, hogy a nyolckaros ELTE egészének nincsen hiánya.



"Elfogadtuk azt, hogy ez egy elkerülhetetlen lépés, már megvannak az elvek, amelyek alapján a létszámleépítést meg tudjuk tenni, ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen ebben a reformban jövőbe mutató irány is" - magyarázta Sonkoly a lapnak.



Az egyetem szenátusa intézkedési terv elkészítésére és megvalósítására kötelezte a jellegükből adódóan nem rentábilis alapkutatásokat is végző BTK-t és TTK-t a 2018. évi költségvetési egyensúly megtartásának érdekében.



"Tehát azért, hogy ne csak a költségvetési mutató legyen az egyetlen szempont, abban maradtunk, hogy öt-hét százaléknál nem lehet több az elbocsátás. Ez az a maximális szám, amit el tudunk képzelni, mert rengeteg olyan szakunk van, ami nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában is unikum" - mondta el a tervezett elbocsátások kapcsán.