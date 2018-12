Karácsony

A kórházak és a mentők folyamatosan, a patikák ügyeleti rendben működnek

Folyamatos lesz a betegellátás a karácsonyi időszakban is az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működő intézményekben, kórházakban, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is teljes készenlétben áll az ünnepek alatt. A patikák ügyeleti rend szerint lesznek nyitva.



Az OMSZ tájékoztatása szerint a mentők karácsonykor is teljes készenlétben lesznek, Magyarország 254 mentőállomásán egyszerre csaknem ezerötszázan - mentőápolók, mentőgépkocsi-vezetők, mentőtisztek, mentőorvosok, mentésirányítók - teljesítenek szolgálatot. Karácsony ünnepén a mentőegységek a fővárosban rendszerint napi hétszázszor, míg országszerte több mint kétezer-ötszáz esetben nyújtanak életmentő segítséget.



Kiemelték, különleges, megerősített szolgálattal készülnek a szilveszter éjszakára, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma - különösen a fővárosban és a nagyvárosokban - jelentősen megnő.



A karácsonyi ünnepek alatt a gyógyszertárak ügyeleti rend szerint működnek.



Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) tájékoztatása szerint december 24-én, ami pihenőnap, a szombaton is nyitva tartó gyógyszertárakat a szokásos szombati munkarendjük, vagy rövidített nyitvatartás szerint lesznek elérhetők.



December 25-én, kedden és 26-án, szerdán kizárólag az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

A december 31-ei pihenőnapon a szombaton is nyitva tartó gyógyszertárak a szokásos szombati munkarendjük, vagy rövidített nyitva tartás szerint lesznek elérhetők, míg január 1-jén kizárólag az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.



Mint írták, a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni: ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso.



Az OGYÉI felhívja a figyelmet karácsony és az újév közeledtével arra, hogy az ünnepnapok torlódása miatt kiemelt fontosságú a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése valamint, a "házi patika " feltöltése a nem várt helyzetek miatt. Így gyermekek esetében mindenképpen tanácsos beszerezni láz- és fájdalomcsillapító szereket. Hasznos lehet ellenőrizni a torokfertőtlenítő, orrcsepp, köptető készleteket is.



Felnőttek esetén is ügyelni kell arra, hogy a téli időszakra jellemző megfázásos, influenzaszerű tünetekkel járó állapotok (láz- és köhögéscsillapító szerek, orrcsepp, köptető), valamint az esetlegesen előforduló emésztőrendszeri panaszok kezelésére rendelkezésre álljanak a szükséges készítmények.