Tüntetés

Milliós károk az Országház épületében

Az eddigi felmérések alapján az Országház főbejáratánál két ólom-, továbbá több üvegablakot betörtek; a főlépcsőt több helyen festékekkel lefújták, a bronz oroszlánok és mellettük lévő kandeláberek szintén festéktől, tojásoktól szennyeződtek. 2018.12.19 11:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több millió forintnyi kár keletkezett az elmúlt hét tüntetései nyomán az Országház épületében és a Kossuth Lajos téren - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI érdeklődésére szerdán.



Szilágyi Zoltán elmondta, hogy a károk összesítése jelenleg is zajlik, ezek pontos összegéről csak később tudnak információt adni.



Az eddigi felmérések alapján az Országház főbejáratánál két ólom-, továbbá több üvegablakot betörtek; a főlépcsőt több helyen festékekkel lefújták, a bronz oroszlánok és mellettük lévő kandeláberek szintén festéktől, tojásoktól szennyeződtek. A főlépcső előtti széles kordonláncok egyikét a főbejárat díszrácsozatának dobták, más részét elvitték. A Parlament falán számtalan helyen tojás- és festék szennyeződés, égésnyom keletkezett - sorolta a sajtófőnök.



Az összesítésből az Országgyűlés sajtófőnöke kiemelte, hogy az Országház előtti nemrégiben felújított tér egészén festék-, tojás- és graffiti-nyomok maradtak. A Kossuth szoborcsoportot festékkel öntötték le és több helyen darabokat törtek le belőle, sőt a nemzet lobogójának árbocát is lefestették.



A parkosított részek növényzetét is megrongálták, a padok egy részét festékkel fújták le, a helyükről kiszaggatott és részben összetört padokat rakásba halmozták fel. A karácsonyfát körülvevő szánkókerítést részben lebontották, 22 szánkót pótolni kellett, a díszkivilágítást pedig megszaggatták.



Az okozott károk felszámolását az Országgyűlés Hivatala azonnal megkezdte, de a teljes helyreállítás az egyedi darabok pótlásával akár hónapokig is eltarthat - tette hozzá Szilágyi Zoltán.



Címlapfotó: a Parlament egyik betört ablaka az előző napi Tüntetés a rabszolgatörvény ellen / Diák-Munkás szolidaritás címmel tartott demonstráció után, 2018. december 14-én. MTI/Máthé Zoltán