Demonstráció

Dulakodás volt a köztévé stúdiójánál

hirdetés

Már tucatnyi ellenzéki politikus jutott be az MTVA Kunigunda utcai székházába, a politikusok eljutottak a stúdió bejáratáig, ahol hat biztonsági őr állta útjukat. Hétfő délelőttig 13 képviselő (DK-sok, MSZP-sek, Párbeszéd, Jobbik) jutott oda, azt mondják, hogy képviselőként joguk van közpénzből fenntartott intézménybe bemenni, és ott nem akadályozhatják őket a szabad mozgásban - írta az Index.



Ennek ellenére a hat őr az ajtónál áll, van, akinél fegyver is van, hangzott el Ujhelyi István képviselő közvetítésében. Egy idő után Varju László DK-s képviselő megpróbált bemenni, őt leteperték a biztonsági őrök, eközben a többi képviselő hangosan jelezte, hogy ehhez az őröknek nincs joguk, és tiltakoztak.



Ennek ellenére az őrök elhárították a bejutási kísérletet, és Varju zilált fejjel és ruházattal szabadította ki magát. Ezután Oláh Lajos DK-s képviselő telefonon felhívta a rendőrséget, és bejelentést tett azzal kapcsolatban, hogy országgyűlési képviselőket fizikai erőszakkal akadályoznak a munkájukban.



Korábban Kunhalmi Ágnest is erőszakkal tartották távolt az ajtótól, Ujhelyi szerint már négyszer hívták a rendőröket, akik ennek ellenére sem siettek a segítségükre.



A képviselők öt követelést akarnak bemondatni a köztévében.