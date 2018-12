Demonstráció

Az MTVA székházába hirdetett sajtótéjékoztatót az éjszakát bent töltő 13 képviselő - videó

Az MTVA biztonsági őrei kidobták az épületből Hadházy Ákos parlamenti képviselőt, akivel percekkel azelőtt dulakodtak, hiába a neki járó mentelmi jog 2018.12.17 08:12 ma.hu

A 13, az éjszakát is a közmédia Kunigunda utcai épületében töltő képviselő 6:30-ra hirdette meg a tájékoztatót, melynek témája: A demokráciáért és a sajtószabadságért. 7:40-ig erre nem került sor, Hadházy Ákos ellenzéki képviselőt viszont négy biztonsági őr a földre teperte - számolt be róla az EuroNews is.

A képviselők Papp Dániellel, az MTVA vezérigazgatójával akartak beszélni, de ő nem kívánt találkozni velük. Az ellenzéki képviselők tegnap este óta várakoznak arra, hogy egy öt pontos petíciót beolvassanak a televízióba és rádióba, tegnap éjfél előtt nem sokkal azt ígérték nekik, hogy reggel ezt adásba adják. Erre szintén nem került sor.