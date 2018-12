Családtámogatás

Havi kétmillió eurót spórol a magyar családokon az osztrák állam

Ausztria jelentősen átalakítja a családtámogatási rendszerének egy fontos elemét, a családi pótlékok összegét. 2018.12.16 10:47 ma.hu

Ausztriában jelenleg egységes a családi pótlék összege: a gyerek 3 és 9 éves kora között gyerekenként havi 121 eurót (nagyjából 40 ezer forintnt) támogatást kapnak a családok (ez nem a családtámogatások egyéb összege, az több tételből áll össze). Magyarországon egy egygyerekes család havi 12 200 forintot, egy kétgyerekes gyerekenként 13 300 forintot, azaz összesen 26 600 forintot kap – előbbi család az osztrákoknál 3,3-szor több pénzre jogosult most (de utóbbi család is háromszor többet kap).



Ma már 38 700 magyar állampolgárságú gyerek után fizeti a 121 eurós családi pótlékot az osztrák államkassza. Összesen mintegy 125 ezer külföldi állampolgárságú gyerek után jár most családi pótlék, aminek teljes összege több mint havi 15 millió euró - írja az Index.



Az osztrák kormány már ez év elején - nem sokkal hivatalba lépése után – döntött arról, hogy újfajta módszerrel számítják ki a más uniós vagy EGT-tagállamban élő gyerekekre járó családi pótlékot. A változtatás lényege, hogy az egységes támogatást egy olyan differenciált rendszer váltja föl, ahol figyelembe veszik azt is, hogy ha valaki olyan állam polgára (és a gyereke ott is él), ahol az ausztriainál jóval alacsonyabbak a megélhetési költségek, akkor kevesebb legyen a támogatása, ha pedig olyanba, ahol magasabbak, akkor az eddiginél többet kapjon. Az új rendszert tavasszal fogadta el a bécsi parlament.



Arányaiban a legnagyobb vesztesek a bolgárok lesznek, akik családi pótléka 55 százalékkal havi 55 euróra csökken. A románok 51, a lengyelek 50 százalékot buknak, majd jönnek a magyarok 44 százalékos kurtítással. Ez azt jelenti, hogy a változtatás életbe lépésétől havonta és gyerekenként 68,5 eurót (nagyjából 22 ezer forintot) kaphatnak az osztrák államtól a magyar családok a Magyarországon élő gyerekeik utána. Ha a megspórolt pénzt felszorozzuk a támogatottak számával, azt kapjuk, hogy Bécs nagyjából havi 2 millió eurót (660 millió forintot) spórol meg a magyar családokon.



Ezzel abszolút értékben a magyarok lesznek az osztrák változás legnagyobb vesztesei - bár még így is gyerekenként csaknem 10 000 forinttal többet kapnak az osztrák államtól, mint a magyar családi pótlék összege.