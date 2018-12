Túlóra

'Boldog karácsonyt, Miniszterelnök úr' - folytatódik a tüntetéssorozat

hirdetés

"Boldog karácsonyt, Miniszterelnök úr" címmel tüntetést szrveznek vasárnap délután 15 órára, a Hősök terére. Az ellenzéki rendezvényre a Facebookon már több ezren jelezték részvételüket, majd' 20 ezer érdeklődő mellett.



Közben a Momentum a saját gyülekezőjét is meghirdette a Hősök tere közelébe: 14.30-tól várják a tiltakozókat a Fidesz-székház elé a Lendvay utca 28-hoz. Terveik szerint a tüntetés a Fidesz székház elől indulva az Andrássy úton az Oktogon felé halad, majd a Teréz körúton a Nyugati térig megy, onnan a Bajcsy-Zsilinszky utcán át az Alkotmány utca végén felállított színpadig tart, ahol Donáth Anna, a Momentum alelnöke tart beszédet - tudatták a Facebookon.



A tüntetéshez csatlakozik a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) is, amely szombaton a túlóratörvény miatti tiltakozó levelét adta át Áder Jánosnak címezve a Sándor-palotában.



Az MSZP is tüntetni készül, külön Facebook-eseményt hoztak létre.