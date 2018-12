Demonstráció

Ez a tüntetéssorozat eddigi legdurvább sztorija

hirdetés

Szerda óta folyamatosak a tüntetések Budapesten, miután a parlament megszavazta a túlóratörvényt. Az elmúlt napokban az elmúlt évek tüntetéseihez képest több fontos változást lehet megfigyelni, melyek közül a két legfontosabb talán az, hogy indulatosabbak a tüntetők és tanácstalanabbak a rendőrök.



Ez utóbbira elég jó példának tűnik a tüntetéssorozat eddigi legdurvább sztorija, amiről az Index.hu is beszámolt péntek este. A főszereplője egy 21 éves diák, M., akit csütörtök este tartóztattak le a rendőrök. Egy általa készített felvétel alapján az elfogása után elég meredek irányt vett a történet.



Még éjfélkor is több százan voltak az utcán. A Kossuth térről előbb az Emmihez vonultak, ahol lökdösődés volt a rendőrökkel, akik könnygázzal válaszoltak. A körúton aztán szétválasztották a tüntetőket a rendőrök. A békés vonulással indult tüntetésen a Parlamentnél korábban többen is füstbombákat dobtak a rendőrök közé, akik többször is könnygázt használtak, gumibotozás is volt.



A 444 beszámolója szerint M. nem aktivista, nem tagja semmilyen szervezetnek és nem is szervezője a tüntetéseknek, csupán érdeklődésből ment ki a demonstrációra. A Kossuth térről a tömeg egy részével indult el a nagykörúton, ahol végül véget ért a csütörtöki tüntetés. M. a lapnak azt mondta, ekkor a tüntetés már jóformán csak abból állt, hogy a rendőrök megpróbálták kiszorítani az embereket a körútról.



Az egyik ilyen kísérlet közben M. a nála lévő gördeszkával leverte egy rendőrautó bal oldali tükrét. Ezután a rendőrök elkezdték üldözni, de sikerült elmenekülnie. Később aztán a Wesselényi utcai villamosmegálló közelében sikerült bekeríteniük és letartóztatniuk. A megbilincselés közben videó is készült róla.

M. elmondása szerint ezután jött a sztori durvábbik része, ugyanis miután beültették egy kisbuszba, két rendőr társaságában rázárták az ajtót, az egyikük pedig hátrafordulva fojtogatni és ütni kezdte őt.



Mint mondta, a rendőr ezután azt mondta a társának, hogy nem látott semmit, és erről egy szót sem szabad szólnia. A fiatalt ezután a Gyorskocsi utcai kapitányságra vitték, elmondása szerint pedig eközben megbilincselve is sikerült elővennie a telefonját, és elindítani rajta egy hangfelvételt, amit elküldött a lapnak.



A felvétel akkor veszi fel a fonalat, amikor éppen szálltak volna ki a kisbuszból, eközben megpróbálta leolvasni az őt állítása szerint fojtogató rendőr azonosítóját. Emellett azt is elmondta, hogy hangfelvételt készített, a rendőröket pedig ez eléggé felháborította. Így zajlott le végül a következő beszélgetés:

A felvétel alapján a rendőrök elsősorban azt nehezményezték, hogy M. nem kérdezett rá konkrétan az őt állítása szerint bántalmazó rendőr nevére. Később aztán, mikor rá is mutatott a rendőrre, a felvétel tanúsága szerint ő újra nyomatékosította, hogy ezt többet ne emlegesse, majd azt is hozzátette, hogy "Ne gúnyolgassál, mert olyat beverek, hogy beszakad a fejed, megértetted? Megértetted?"



A fiatal elmondta, nem volt világos, hogy a társai hallották-e a fenyegetést, az őrsön pedig hiába hozta fel többször is az agressziót, az őt állítása szerint bántalmazó rendőr nem volt jelen, társa pedig tagadta a történteket. M. azt is hozzátette, valószínűleg hivatalos panaszt tesz a bánásmód miatt. A 444 kereste a rendőrséget is az ügyben, de választ egyelőre nem kaptak tőlük.



Nem ez egyébként az egyetlen furcsa eset a csütörtöki tüntetések után: a 24.hu arról számolt be, hogy a 22 őrizetbe vett ember közül többen fiatalok, több szülő pedig arról számolt be, hogy nagyon nehezen tudták meg, mi történt a gyerekükkel. Mint írták, legalább egy esetben odáig fajult a dolog, hogy egy anya eltűntként jelentette be a fiát, mert egy napon át nem találták egyik budapesti kapitányságon és fogdában sem.



Az Index egyébként úgy értesült, hogy az őrizetbe vett emberek közül mindössze egyet akartak előzetesbe tenni, de végül ő is szabadlábra került, miután az illetékes kerületi ügyészség megállapította, hogy a letartóztatás törvényi feltételei nem állnak fenn.