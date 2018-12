Demonstráció

Rendőrség: a könnygázt a tüntetők provokálták

2018. december 12. a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet és a magyar demokrácia történetének egyik legfeketébb napjaként vonul majd be a történelembe.

Szerda este Budapest több pontján is egymásnak feszültek a túlóratörvény ellen tüntetők és a rendőrök. A Fidesz-székháznál elterjedt, hogy a rendőrök könnygázt vetettek be a tömegoszlatásra, azonban a rendőrség ezt tagadta, egy közleményben azt írták, az egyik tüntető fújt ki rájuk paprikasprayt, és két rendőr meg is sérült.

Fotó: Halász Júlia

Később aztán a Kossuth téren többször is előkerült a rendőrök kezében a paprikapray, és több tüntetőt is bőséggel lefújtak.



A BRFK később azt írta, hogy a Kossuth téren az egyre agresszívebben viselkedő tüntetők provokálják a rendőröket, többen tojást, sörösdobozokat dobtak a biztosítási feladatokra kivezényelt rendőrök felé. A rendőrök parancsnoka ezért elrendelte a védőfelszerelés használatát. A rendőrök testpáncélt, védősisakot vettek fel, ennek ellenére több rendőr is megsérült.



A közleményük szerint „a fokozódó agresszivitás megtörésére” könnygázt alkalmaztak.



A rendőrök később arról számoltak be, hogy tüntetők egy része megkísérelt betörni az Országgyűlés épületébe, amit a rendőrség megakadályozott. Egy másik csoport a Lánchídra vonult, ahol a forgalmat akadályozza. A demonstrálók harmadik csoportja a Kossuth téren provokálja a rendőröket, építési törmeléket, hanggránátokat, pirotechnikai termékeket, tojást, és minden mást dobál a rendőrök felé. A megsérült rendőrök száma ötre emelkedett.