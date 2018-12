Demonstráció

Kövér: Ez puccskísérlet volt

hirdetés

Kövér László fideszes házelnök a kormánybarát, Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Echo Tv-nek nyilatkozott szerdán kora este a napközbeni parlamenti botrányról. Az ország egyik vezető közjogi méltóságának is számító kormánypárti politikus nem fukarkodott a kemény jelzőkkel. Azt mondta, minden olyan ellenzéki politikussal szemben eljárnak, aki részt vett a szavazást megakadályozására irányuló tiltakozásban - írta az Index.



Méghozzá nem is akárhogy: kérem a ház hozzájárulását ahhoz, hogy a lehető legfájdalmasabb szankciókat alkalmazzuk számukra.



Kövér megismételte: az ügyrendi bizottságtól annak kivizsgálását kérte, hogy nem történt-e bűncselekmény szerdán a parlamentbe. Szerinte az, ami történt, puccskísérlet volt, egy parlamenti puccskísérlet.



Az ellenzéknek arra a vádjára, miszerint szabálytalan volt, hogy a szavazásokhoz nem volt szükség a képviselői kártyára, úgy reagált, hogy gyakrabban és figyelmesebben kellene olvasnia az ellenzéknek a házszabályt.



A Fidesz-közeli Alapjogokért Központ igazgatója, Kovács István még keményebben fogalmazott a köztévében. Azt mondta, hogy az ülésteremben a személyi szabadság elleni bűncselekmények gyanúja mellett „államellenes bűncselekményekről is beszélhetünk”.