Titkos alagút épül a Parlament alatt

Ezzel tovább bonyolódik a Kossuth tér felszíne alatt fellelhető kutak, kamrák alagutak és titkos óvóhelyek igen sűrű hálózata.

Föld alatti folyosó köti majd össze a Kossuth téri egykori MTESZ-székházat a Parlamenttel. Arról a 70-es években épült irodaházról van szó, ami pont a 2-es metró Kossuth téri kijárata felett helyezkedik el, és amit most sajátított ki az állam. A tervek szerint a jövőben az Országgyűlés Hivatala, illetve az országgyűlési képviselők használják majd. Az ezután megépülő alagútról azon kívül, hogy a Hivatal építési engedélyt kért rá, amit megkapott, sokat nem tudni. Ez, úgy néz ki, így is marad, mert akármennyibe is kerül majd, nyilvános közbeszerzést nem írnak ki rá, éppen azért, hogy semmilyen információt ne kelljen nyilvánosságra hozni. A közbeszerzés ugyanis "olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével" - szól a hivatalos indoklás.

"Légutcák" és szökőkútházak a Parlament alatt

Nem ez lesz az első föld alatti létesítmény az Országház alatt. A zseniális Steindl Imre az Országház építésekor egyedülálló fűtő- és hűtőrendszert tervezett. Míg a fűtést egy pár háznyival odébb felépített kazánházzal oldották meg, a hűtéshez egy alagútrendszert és két szökőkutat építettek. A párás levegő a szökőkutak túlfolyóján keresztül áramlott be az alagútrendszerbe, majd 80 métert tett meg a föld alatt, mielőtt elérte a parlamentet. Az országház alatt sejtelmesen kanyargó, íves, téglaburkolatú alagútrendszerben folytatódott a levegő útja. A „légutcák” mellékágakra bomlottak, és bevezették a levegőt az épület minden részébe.



1927-ben aztán átalakították a Kossuth teret, és lerövidítették az alagútrendszert, de a módszert ma is használják, sőt, a forró nyári napokon jeget tesznek be ide, hogy kellemes hűvös levegő árassza el az épületet. A légáramlás még ma is olyan erős a föld alatt, hogy odabent tisztán érezni, ha a Kossuth téren füvet nyírnak.



A Kossuth tér legutóbbi átalakításakor megtalálták az egykori szökőkutak kútházát, amit több mint 90 éve temettek be. a 13 méter átmérőjű, 6 méter mély, téglával kirakott építmény mögött ott húzódnak az alagútrendszer maradványai is, amit a másik oldalon egy vasajtó választ el a még ma is használt szellőzőrendszertől.