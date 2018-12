Egészségügy

Központosítanák a háziorvosi rendszert

Központosítanák a háziorvosok, a védőnők, az alapellátó fogorvosok szakmai irányítását és felügyeletét is - olvasható a Népszava birtokába került előterjesztésben.



Az alapellátás új országos központot kapna, valamint valamennyi járásban létrehoznák az úgynevezett állami fenntartású és irányítású egészségügyi központokat. Ezekben az új egészségházakban alap- és a szakellátó orvosokat is elérhetne a lakosság. A tervek szerint a területen dolgozó háziorvosok, ha van egyéb szakvizsgájuk is, azt itt szakorvosként hasznosíthatnák. (A háziorvosok zömének belgyógyász vagy foglalkozás egészségügyi szakvizsgája van, azaz meglehetősen szűk szakmai palettát képesek lefedni. Így a szakrendelések teljes spektrumának biztosításához egyéb helyekről is kell hozni szakorvost.)



A most tervezett Járási Egészségügyi Központokkal kapcsolatban több szakértő is azt állította a lapnak: ha ezeket létrehozzák, akkor megkezdődhet az alapellátás államosításának előkészítése.