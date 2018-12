Demonstráció

Itt a videó: Így teperték le az MSZP alelnökét a rendőrök

Mint ismeretes, a szombati szakszervezeti tüntetés végén Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke felszaladt a színpadra, és felszólította a tömeget, hogy menjenek a Kossuth térre.



Az MSZP politikus hívó szavára a tüntetők meg is indultak a tér felé. Először kb. 60 rendőr próbálta megállítani a térre igyekvő kb. 2-300 fős tömeget, de gyorsan felállt egy elég masszív rendőrsorfal, így úgy látszott sikerült megállítani a tiltakozó munkavállalókat.



Komjáthi Imrét ekkor teperték le a rendőrök, a legnagyobb baloldali párt az incidensről közreadott egy videót és közleményben tiltakozik az eset miatt - írta a hirhugo.hu.



Mint írják, az MSZP tiltakozik az ellen az eljárás ellen, ahogyan a párt alelnökét Komjáthi Imrét a földre teperték a karhatalom emberei a Kossuth téri szakszervezeti tüntetésen. Tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy Komjáthi Imre csupán a szakszervezetek felhívásának tett eleget, amikor megkísérelte a rendőri blokád alatt lévő Kossuth tér visszafoglalását.



Komjáthi Imrét a rendőrattak után térdsérüléssel kórházba szállították, a Fiumei úti sebészeti ügyeleten vizsgálták.



Amúgy az eset után Komjáthi Imre is megszólalt, a Hír Tv híradójának azt mondta, hogy azért intézte ezt a kezdeményezést, mert hat gyermekes családapaként 33 évet dolgozot a vegyiparban, ő pontosan tudja, hogy mit jelent a 400 óra túlóra, de a parlamentben alvó képviselőknek fogalmuk sincsen. Egyszerűen nem zárulhat úgy le a tüntetés, hogy ne történjen valami- mondta a politikus.



A szakszervezeti tüntetés után, amúgy sikerült kb. 1000 tüntetőnek végül is bejutnia a Kossuth térre, ahol a parlament lépcsőéig jutottak.