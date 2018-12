Kormány

Akadálymentesítették a nemzeti konzultációt

Akadálymentesítették, így már vakok és gyengénlátók is kitölthetik a családvédelmi nemzeti konzultációt - jelentette be Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szombaton.



Nyitrai Zsolt a kormany.hu oldalon látható videóban elmondta, több mint 80 ezer vak és gyengénlátó él Magyarországon, ők is részt akarnak venni a konzultációban, ezért elkészítették annak pontírásos verzióját.



Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke azt mondta, az ő kezdeményezésükre és közreműködésükkel készült el a pontírásos verzió.