Tarlós: nem érte veszteség a fővárost az e-jegyrendszer felmondott szerződése miatt

Nem érte pénzügyi veszteség a fővárost a budapesti elektronikus jegyrendszer projektjének felmondott szállítói szerződése miatt, csak olyan számlákat fizettek ki, amelyek mögött teljesítés van - mondta Tarlós István főpolgármester az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



"Az eddigi vizsgálatok alapján azt kell erősen feltételeznünk, hogy pénzügyi veszteség nincsen, tisztességtelen pénzmozgás aztán végképp nem" - fogalmazott Tarlós István, hangsúlyozva: a projekt nem dőlt be.



A főpolgármester kiemelte: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kétségtelenül csak olyan számlákat fizetett ki, amelyek mögött szerződéses teljesítés van. Ugyanakkor hozzátette: a projektet valószínűleg elveszik a BKK-tól.



Tarlós István megismételte, hogy Pintér Sándor belügyminiszterrel, valamint Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel megtárgyalták, hogy a főváros rácsatlakozik a központi állami rendszerre. A fővárosi rendszer kompatibilis lesz a MÁV-éval és a Volánéval - jegyezte meg.



A főpolgármester azt mondta: a rendszer 2020-2021-ig befejeződik, és "tulajdonképpen jobb lesz, mint az eredeti elképzelés volt".



Tarlós István emlékeztetett: fővárosi önkormányzat kötött egy finanszírozási szerződést az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), és ez a mai napig is érvényben van. Emellett a BKK önállóan kötött egy másik, kivitelezési szerződést; ezt mondta fel a BKK igazgatósága november 21-én.



Mint mondta, a kérdés egyik oldala, hogy van egy komoly időveszteség, ezért mint a főváros első számú vezetője nem hárítja el a politikai felelősséget. A kérdés másik oldala az, hogy éppen ennek jegyében személyi konzekvenciákat is le kellett vonnia - tette hozzá.



Közölte: tudták, hogy ez nem egy egyszerű projekt, egy éve világos, hogy a BKK-nak nehézségei vannak, de mindig biztató információkat kaptak a társaságtól: vannak nehézségek, de minden rendben lesz.



November 9-én azt közölték, megszületett a megállapodás a kivitelezővel, majd néhány napra rá kiderült, hogy fel kellett mondani a szerződést - mondta el Tarlós István.



A főpolgármester furcsának nevezte, hogy az ügyben azok a leghangosabbak, akik "nagyon jelen voltak, amikor (...) Alstom- és Bamco-ügyek képződtek". "Kicsit arról van szó, hogy megint az kiabál, akinek a háza ég" - fogalmazott.

Tarlós István szólt arról is, hogy ha a fővárosnak fontos fejlesztéseket nézzük, akkor "olyan ezermilliárdos nagyságrendet" jelent Budapestnek az Orbán Viktor miniszterelnökkel november 17-én aláírt - a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló - megállapodás, amelynek része a fővárosi közfejlesztési tanács is. Már a megállapodás aláírásakor, egy nap alatt sikerült szereznie 108 milliárd forintot - jegyezte meg a főpolgármester. A kormány ugyanis soron kívül 80 milliárd forintot adott a 3-as metró komplett rekonstrukciójára, mivel a gyalogos aluljárókat is felújítják, és ez nem szerepelt az eredeti tervekben. Továbbá szereztek 28 milliárdot Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretéből is - ismertette.



A jövő évi főpolgármester-választáson indulni kívánó jelöltekre vonatkozó kérdés kapcsán elmondta: mind a három "jelenleg látszó" jelöltet tiszteli. Puzsér Róbertet kedveli, nagyon jó humoristának tartja, és mindenki láthatja, "minden megnyilatkozásából kiderül, hogy halvány fogalma sincs az önkormányzati rendszer működéséről".



Tarlós István a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az október közepén hatályba lépett közterületen életvételszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító rendelkezésről szólva elmondta: az ellenzék harsog arról, hogy milyen embertelen intézkedéseket hoz a kormány, és ezt támogatja az önkormányzat.



"Rendkívül álságosnak, tisztességtelennek, felelőtlennek, sőt egyenesen gonosznak tartom azt a propagandát, hogy ami most folyik az embertelenség" - fogalmazott.



Tarlós István hangsúlyozta: a hajléktalan embereknek méltó körülményeket biztosítanak meleg helyen, étellel, orvosi ellátással, és sokkal jobban gondoskodva a biztonságáról, mint korábban. Szerinte az az igazán embertelen, amikor azt mondják, hogy "mi vagyunk a demokraták, mi vagyunk a humánusak, mindenkié a város, tehát nyugodtan tengődjetek, vagy akár haljatok éhen, vagy fagyjatok meg, nagyon demokratikus módon biztosítjuk ezt számotokra, sorsotokra hagyunk benneteket".



A hajléktalanok kárára és kontójára folytatnak egy olcsó és rendkívül negatív propagandát rövidtávú politikai haszonszerzés céljából - jelentette ki Tarlós István, aki kiemelte: a hajlékatalanellátás minden paraméterét jelentősen javították a Belügyminisztériummal összefogva 2010 óta.