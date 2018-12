Egy e-mail miatt

Kritizálta az Orbán-kormányt, törölték a rendező darabját

Spiró György Csirkefej című darabját a Párizsi Magyar Intézetben játszották volna csütörtök este. 2018.12.06 16:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az előadás rendezője, Gerzsenyi Bea szerint azért tiltották le a darabot, mert egy barátainak, ismerőseinek kiküldött emailben szidta a kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt.



“Két nappal a bemutató előtt küldtem egy utolsó meghívót franciául az ismerőseimnek, ebben írtam olyanokat, amik miatt letiltották az előadást” - mondta el az Indexnek a Párizsban élő rendező.



Az emailban Gerzsenyi többek között arról írt, hogy totalitárius gondolkodás újra felütötte a fejét egy szabadnak mondott helyen is, Magyarországon a félelmet és mások gyűlöletét tápláljak az emberekbe. A korrupció Orbán Viktor vezetésével zsebre teszi a médiát és a jogállamot úgy, ahogy van. Spiró kapcsán megemlíti, hogy a Csirkefej a nyolcvanas években íródott a kommunista rezsim bukása előtt, de manapság újra aktuális, mivel rávilágít a mai Magyarország szomorúságára, sötétségére, abszurditására. “A butaság államvallássá alakult” - fogalmaz.



Gerzsenyi elmondása szerint a levelet francia és magyar, kint élő ismerőseinek küldte ki kedd éjjel. Úgy tudja, hogy közülük valaki továbbította a külügynek, akik leszóltak, hogy tiltsák be az előadást. Szerdán főpróbájuk volt, majd Havasi János főigazgató felhívta azzal, hogy a levél miatt gondolkozik az előadás letiltásán. Két óra múlva egy emailben közölte, hogy letiltja az előadást “az okokat ismered” írta Gerzsenyinek. A rendező hozzátette, hogy ennek ellenére tud olyanokról, akik odamennek este az intézet elé szolidaritásból.



A Párizsi Magyar Intézet honlapján csak annyi olvasható, hogy az egyébként ingyenes előadás elmarad.



A portál megkereste a Párizsi Magyar Intézet vezetőjét is, Havasi János közleményben reagált, amelyben elismerte, hogy az email miatt került le az előadás a műsorról. “A Párizsi Magyar Intézet fontos és értékes műnek tartja Spiró György Csirkefej című művét. A színdarab a magyar kormány Publishing Hungary programjának keretében és anyagi támogatásával került a műsortervbe. A három hónapos próbafolyamat során a rendező minden szakmai kívánságát teljesítettük, egyebek között térítésmentes szállást biztosítottunk számára” - írja Havasi.

Hozzáteszi, hogy “egy nappal Spiró művének bemutatója előtt tudomásomra hozták, hogy az előadás rendezője, Gerzsenyi Bea olyan levelet küldött szét az esemény kapcsán, mely Magyarországra, a magyar államra vonatkozóan méltatlan, súlyosan sértő, valótlan megállapításokat tartalmaz. Ráadásul a rágalmazó közleményt az intézet hivatalos programismertetőjének szövegkörnyezetében helyezte el, ami további megtévesztésre alkalmas”.



A közlemény azzal zárul, hogy “ennek fényében a magyar állam, a magyar adófizetők pénzéből fenntartott Párizsi Magyar Intézet számára a Gerzsenyi Bea által rendezett előadás megtartása nem vállalható fel. Inkorrekt lépésével a rendező olyan helyzetbe manőverezte intézetünket, magát és társulatát, amelyben nem dönthettem másként, mint hogy a bemutatót töröltem az intézet programjából”.